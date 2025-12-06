Из-за атаки РФ украинские АЭС вынужденно сократили генерацию
В результате массированной атаки России на энергетические объекты Украины 6 декабря атомные электростанции вынужденно сократили генерацию.
Как передает РБК-Украина, об этом и.о. председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко сообщил в эфире телемарафона.
По его словам, это уже восьмой с начала года массированный удар РФ по энергетике Украины. Есть разрушения и определенные проблемы с энергообеспечением потребителей.
"Враг попадал в системы передачи, в наши сети и объекты, которые влияют на перераспределение энергии между регионами... Мы были вынуждены немного снизить производство на атомных станциях, но процесс восстанавливается. Мы надеемся, что через некоторое время атомная энергетика вернется полностью", - рассказал Замулко.
Что касается тепловой генерации, по его словам, есть положительные моменты по поднятию блоков. Однако еще продолжается дефектация объектов, и пока преждевременно говорить, насколько критическими являются поражения.
"На сегодня у нас усилились графики почасовых ограничений. Некоторое время со снижением температуры мы вынуждены будем говорить о не очень приятной для украинцев ситуации, связанной с графиками ограничений", - добавил и.о. председателя Госэнергонадзора.
Обстрел энергетики
Напомним, в ночь на 6 декабря российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей.
Под российским прицелом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
На утро зафиксировано обесточивание потребителей в шести регионах: Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Там, где позволяет ситуация с безопасностью, уже работают аварийные бригады - энергетики восстанавливают сети и пытаются как можно быстрее вернуть свет всем абонентам.
Кроме того, российские войска атаковали теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. Серьезно повреждено оборудование.
В "Укрэнерго" сообщили, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в ряде областей Украины днем 6 декабря ввели аварийные отключения света.