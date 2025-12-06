ua en ru
Россия запустила по Украине 51 ракету и более 600 дронов: как отработала ПВО

Суббота 06 декабря 2025 10:24
Россия запустила по Украине 51 ракету и более 600 дронов: как отработала ПВО
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 6 декабря Россия массированно атаковала Украину, применив 61 ракету и 653 дронов. Силам ПВО удалось сбить 615 вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 5 декабря до утра 6 декабря противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

В общем радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 704 средств воздушного нападения - 51 ракета (из них 17 - баллистика) и 653 дронов различных типов:

  • 653 ударных дронов типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым (более 300 из них - "Шахеды");
  • 3 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков: Рязанская, Тамбовская обл. РФ);
  • 34 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр (районы пусков: Ростовская РФ, акватория Черного моря);
  • 4 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская обл., Краснодарский край РФ, Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 615 воздушных целей:

  • 585 вражеских дронов типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
  • 29 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр;
  • 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.

Зафиксировано попадание ракет и 60 ударных беспилотников на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрел Украины 6 декабря

Напомним, в ночь на 6 декабря Россия массированного атаковала Украину дронами и ракетами.

Во время комбинированной атаки были слышны взрывы в Киеве. Местные власти сообщили о работе ПВО, Воздушные силы - о полете "Кинжалов" и баллистики вектором на столицу.

В частности, известно о прилетах в Фастове. Как сообщила "Укрзализныця", под удары попала железнодорожная инфраструктура. В связи с этим оперативно меняются маршруты пассажирских поездов, которые должны были проходить через Фастов.

Были прилеты по железнодорожному вокзалу в Фастове. Есть информация и о сильных пожарах в Новых Петровцах под Киевом.

В результате массированной атаки на Киевскую область дронами и ракетами пострадали три человека.

Западные области Украины также находились под атакой крылатых ракет РФ. Поэтому в воздушном пространстве Польши начались операции военной авиации.

Кроме того, российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей. Обесточивание зафиксированы в шести областях.

