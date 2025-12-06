Россия запустила по Украине 51 ракету и более 600 дронов: как отработала ПВО

В ночь на 6 декабря Россия массированно атаковала Украину, применив 61 ракету и 653 дронов. Силам ПВО удалось сбить 615 вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 5 декабря до утра 6 декабря противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общем радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 704 средств воздушного нападения - 51 ракета (из них 17 - баллистика) и 653 дронов различных типов: 653 ударных дронов типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым (более 300 из них - "Шахеды");

3 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков: Рязанская, Тамбовская обл. РФ);

34 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр (районы пусков: Ростовская РФ, акватория Черного моря);

4 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская обл., Краснодарский край РФ, Крым). Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 615 воздушных целей: 585 вражеских дронов типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

29 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр;

1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23. Зафиксировано попадание ракет и 60 ударных беспилотников на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях. "Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.