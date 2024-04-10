Законопроект о мобилизации в Украине и атака на авиацентр в РФ: новости за 9 апреля

Война России против Украины: последние новости

Дроны атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области РФ

Вчера ночью беспилотники атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области РФ. Источники РБК-Украина сообщают, что за атакой на учебный авиационный центр в Борисоглебске стояло Главное управление разведки Минобороны. По данным источников есть значительные повреждения главного производственного цеха.

Из открытых источников известно, что там обучают летный состав фронтовой бомбардировочной и штурмовой авиации РФ. В 2012 году в Борисоглебске также открыли учебную авиационную базу.

Демобилизацию убрали по просьбе Умерова. Что будет в законопроекте о мобилизации

Законопроект о мобилизации в Украине во время рассмотрения во втором чтении не будет содержать норм о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы. В то же время в проекте оставили нормы по ограничению прав уклонистов.

Как рассказал нардеп Федор Вениславский, норму о демобилизации исключили по просьбе министра обороны Рустема Умерова. В то же время, правительству поручат разработать отдельный законопроект, который будет регламентировать вопрос увольнения с военной службы во время действия правого режима военного положения.

Китай "за" проведение мирной конференции с Украиной, но хочет, чтобы была и Россия

Китай поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине. Но Пекин хочет, чтобы участие также приняла и Россия.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. По его словам, Пекин надеется на скорейшее прекращение огня и завершение войны.

Китайский министр также добавил, что Китай поддерживает созыв международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, "с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мира".

Россия начала терять при запуске свои лучшие ракеты, - британская разведка

Россия начала терять при запуске свои лучшие ракеты. Неисправность могла быть вызвана проблемами в производстве из-за санкций.

Как отмечается в сводке, на фотографиях из открытых источников от 31 марта видны обломки ракеты, упавшие в поле в Саратовской области на юге России. Первоначально предполагалось, что это части украинского дрона но более тщательный осмотр показал, что обломки, скорее всего, представляют собой фрагменты российской крылатой ракеты воздушного базирования AS-23a KODIAK (натовское обозначение для ракет Х-101, Х-102).

ГУР: Россия сымитировала атаку дронов на ЗАЭС и попыталась обвинить Украину

Российские оккупанты решили сымитировать удар по Запорожской атомной электростанции при помощи дронов. Они попытались обвинить в этом украинских защитников.

По словам, представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, что сейчас наблюдается новая волна провокаций со стороны России насчет ЗАЭС. В этом ничего нового нет. Целью таких провокаций является обвинение Украины.

Юсов напомнил, что именно россияне оккупировали Запорожскую АЭС и разместили там войска и технику, заминировали территорию станции, а также регулярно проводят там запуски ударных дронов.

США передали Украине оружие и боеприпасы, изъятые при перевозке в Йемен

Соединенные Штаты передали Украине 5 тысяч автоматов и более 500 тысяч патронов, которые были изъяты при перевозке в Йемен.

Отмечается, что правительство США получило право собственности на эти боеприпасы 1 декабря 2023 года в результате гражданского конфискационного иска Министерства юстиции к Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР).

"Первоначально эти боеприпасы были изъяты Центральным командованием США и военно-морскими силами партнеров с четырех отдельных транзитных судов без гражданства в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года.