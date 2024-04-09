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США передали Украине оружие и боеприпасы, изъятые при перевозке в Йемен

Вторник 09 апреля 2024 16:11
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США передали Украине оружие и боеприпасы, изъятые при перевозке в Йемен Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты передали Украине 5 тысяч автоматов и более 500 тысяч патронов, которые были изъяты при перевозке в Йемен.

Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение CENTCOM в Twitter.

"4 апреля 2024 года правительство США передало украинским вооруженным силам более 5 000 автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 000 патронов калибра 7,62 мм. Этого количества боеприпасов достаточно, чтобы оснастить стрелковым оружием одну украинскую бригаду", - говорится в сообщении.

В командовании считают, что это оружие поможет Украине защититься от вторжения России.

Отмечается, что правительство США получило право собственности на эти боеприпасы 1 декабря 2023 года в результате гражданского конфискационного иска Министерства юстиции к Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР).

"Первоначально эти боеприпасы были изъяты Центральным командованием США и военно-морскими силами партнеров с четырех отдельных транзитных судов без гражданства в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года. Боеприпасы были переданы КСИР хуситов в Йемене в нарушение резолюции 2216 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Помощь Украине от США

США уже несколько месяцев практически не предоставляют Украине военную помощь. Причиной является то, что Конгресс не принял законопроект с соответствующим финансированием.

В феврале Сенат США одобрил документ, которым предлагается выделить около 60 млрд долларов на помощь Украине. Но он "застрял" в Палате представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить инициативу на голосование. Он предлагает изменить некоторые нормы законопроекта, в частности это касается помощи в кредит.

Недавно Politico писало о том, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Джонсоном насчет продвижения законопроекта с деньгами для Украины.

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