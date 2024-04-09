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Россияне ударили с РСЗО по Черниговской области: есть жертва

Вторник 09 апреля 2024 18:24
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Россияне ударили с РСЗО по Черниговской области: есть жертва Фото: российские артиллеристы (mil.ru)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 9 апреля, российские оккупанты обстреляли Семеновку в Черниговской области. Известно об одной жертве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

"Только что российские террористы в очередной раз обстреляли Семеновку. Используют артиллерию и РСЗО", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, россияне нанесли массированный удар по центру Семеновки. В результате атаки погибла одна женщина и ранен мужчина. Также было повреждено около 10 гражданских сооружений.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) - один из типов артиллерийских систем, предназначенный для поражения открытой и скрытой живой силы противника, небронированной техники и бронетранспортеров.

Обстрелы Черниговской области

Российские войска на пограничные Черниговской области применяют беспилотники с зажигательной смесью, которые вызывают пожары.

Напомним, российский дрон атаковал маршрутку с людьми в Черниговской области 22 марта. В результате атаки были ранены три человека.

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