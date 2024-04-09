Россияне ударили по промзоне Славянска, есть раненые. Глава города обратился к жителям

Российская армия сегодня, 9 апреля, ударила по Славянску в Донецкой области. Жителям города в ближайшие дни лучше оставаться дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха .

"Поэтому прошу ответственно относиться к вопросам безопасности. В ближайшие дни без крайней необходимости лучше не выходить из дома", - сообщил глава города.

Лях отметил увеличение количества обстрелов в соседних громадах, а Славянск впервые за долгое время обстреляли днем, в час пик.

По его словам, пострадали два человека, они получили ранения ног.

"Сегодняшний день в Славянске проходит неспокойно. Два прилета. Промзона", - сказал глава города.

Россияне обстреливают населенные пункты Украины

Сегодня оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области. Погиб один человек, еще трое были ранены.

Также враг ударил по Харькову, там оккупанты попали по предприятию. В результате этого пострадали три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.