"Бук", "Тунгуска" и не только. СБУ отчиталась о поражении вражеских систем ПВО (видео)

Силы обороны Украины продолжают уничтожать вражескую технику. За неделю оккупанты лишились нескольких систем ПВО, а именно "Бук" и "Тунгуска".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

"Бойцы СБУ за неделю уничтожили на фронте партию российских систем ПВО", - говорится в сообщении спецслужбы.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте произошло 56 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Новопавловском направлении, оккупанты 26 раз пытались прорвать оборону наших войск.

А потери России в войне в Украине к утру вторника, 9 апреля, составляют 850 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 449 250 военных.

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