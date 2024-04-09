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"Бук", "Тунгуска" и не только. СБУ отчиталась о поражении вражеских систем ПВО (видео)

Украина, Вторник 09 апреля 2024 17:09
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"Бук", "Тунгуска" и не только. СБУ отчиталась о поражении вражеских систем ПВО (видео) Архивное фото: СБУ отчиталась о поражении вражеских систем ПВО (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины продолжают уничтожать вражескую технику. За неделю оккупанты лишились нескольких систем ПВО, а именно "Бук" и "Тунгуска".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Бойцы СБУ за неделю уничтожили на фронте партию российских систем ПВО", - говорится в сообщении спецслужбы.

Отмечается, что оккупанты избавились:

  • 2 ЗРК "Бук" разных модификаций и одну станцию обнаружения целей ЗРК "Бук";
  • 2 ЗРК "ТОР-М2";
  • ЗРК "Стрела-10";
  • ЗГРК "Тунгуска".

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте произошло 56 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Новопавловском направлении, оккупанты 26 раз пытались прорвать оборону наших войск.

А потери России в войне в Украине к утру вторника, 9 апреля, составляют 850 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 449 250 военных.

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