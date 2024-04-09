ua en ru
Вт, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Демобилизацию убрали по просьбе Умерова. Что будет в законопроекте о мобилизации

Киев, Вторник 09 апреля 2024 22:53
UA EN RU
Демобилизацию убрали по просьбе Умерова. Что будет в законопроекте о мобилизации Фото: Рада исключила демобилизацию из законопроекта о мобилизации (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Дмитрий Левицкий

Законопроект о мобилизации в Украине во время рассмотрения во втором чтении не будет содержать норм о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы. В то же время в проекте оставили нормы по ограничению прав уклонистов.

РБК-Украина рассказывает, что будет в законопроекте о мобилизации во втором чтении.

При подготовке публикации использовались комментарий члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский и заключение комитета, опубликованное нардепом Алексеем Гончаренко.

Как рассказал нардеп Федор Вениславский, норму о демобилизации исключили по просьбе министра обороны Рустема Умерова. В то же время, правительству поручат разработать отдельный законопроект, который будет регламентировать вопрос увольнения с военной службы во время действия правого режима военного положения.

"Комитет это предложение Министерства обороны поддержал и вопрос демобилизации из проекта закона был исключен", - сказал он.

В то же время, по словам Вениславского, в проекте закона, который подготовили ко второму чтению, осталось ограничение для уклонистов - ограничение на управление транспортным средством, пока военнообязанный не придет в ТЦК.

Также, как добавил нардеп, законопроектом предусмотрено, что консульские услуги за границей будут предоставляться гражданам Украины при наличии военно-учетного документа. Это же касается и переоформления паспортов за границей.

"Если они свои персональные данные не обновили, то при получении консульских услуг они смогут это сделать с помощью представителей дипломатических учреждений Украины за границей. То есть консульские услуги будут предоставляться, но одновременно необходимо будет обновить свои персональные данные в военно-учетных документах", - объяснил он.

Но, как отметил Вениславский, нардепы предусмотрели в законопроекте возможность для находящихся за рубежом мужчин дистанционно обновить данные в ТЦК.

"Они смогут обновить свои персональные данные военно-учетных документов либо через электронный адрес, либо через телефонный звонок, либо через электронный кабинет. Мы предусмотрели много опций. Возвращаться в Украину для обновления своих персональных данных не нужно", - подчеркнул нардеп.

Что еще будет в законопроекте о мобилизации

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале заключение парламентского комитета по нацбезопасности по поводу мобилизационного законопроекта.

Как говорится в тексте документа, в законопроекте о мобилизации будут:

  • норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью;
  • норма о демобилизации в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);
  • обязательство признанных ограниченно пригодными повторно пройти переосмотр в течение 12 месяцев;
  • право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки, для военнослужащих в случае заключения первого контракта;
  • обязательный переосмотр тех, кто получил 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 (кроме военнослужащих);
  • добровольная регистрация в электронном кабинете призывника, военнообязанного или резервиста.

Законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января в Раду внесли законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения. Законопроект был принят в первом чтении, после чего комитет по национальной безопасности, обороне и разведке начал рассмотрение правок, которых было более 4 тысяч.

Теперь парламент должен рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении. При рассмотрении в него еще могут вноситься правки в ходе голосования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Демобилизация Верховная рада Мобилизация в Украине
NEWS
Защиту Харькова планируют усилить дополнительной ПВО: Зеленский обсудил вопрос с Олещуком
Защиту Харькова планируют усилить дополнительной ПВО: Зеленский обсудил вопрос с Олещуком
DAILY
Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак