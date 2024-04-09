Демобилизацию убрали по просьбе Умерова. Что будет в законопроекте о мобилизации
Законопроект о мобилизации в Украине во время рассмотрения во втором чтении не будет содержать норм о демобилизации военных после 36 месяцев непрерывной службы. В то же время в проекте оставили нормы по ограничению прав уклонистов.
РБК-Украина рассказывает, что будет в законопроекте о мобилизации во втором чтении.
При подготовке публикации использовались комментарий члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский и заключение комитета, опубликованное нардепом Алексеем Гончаренко.
Как рассказал нардеп Федор Вениславский, норму о демобилизации исключили по просьбе министра обороны Рустема Умерова. В то же время, правительству поручат разработать отдельный законопроект, который будет регламентировать вопрос увольнения с военной службы во время действия правого режима военного положения.
"Комитет это предложение Министерства обороны поддержал и вопрос демобилизации из проекта закона был исключен", - сказал он.
В то же время, по словам Вениславского, в проекте закона, который подготовили ко второму чтению, осталось ограничение для уклонистов - ограничение на управление транспортным средством, пока военнообязанный не придет в ТЦК.
Также, как добавил нардеп, законопроектом предусмотрено, что консульские услуги за границей будут предоставляться гражданам Украины при наличии военно-учетного документа. Это же касается и переоформления паспортов за границей.
"Если они свои персональные данные не обновили, то при получении консульских услуг они смогут это сделать с помощью представителей дипломатических учреждений Украины за границей. То есть консульские услуги будут предоставляться, но одновременно необходимо будет обновить свои персональные данные в военно-учетных документах", - объяснил он.
Но, как отметил Вениславский, нардепы предусмотрели в законопроекте возможность для находящихся за рубежом мужчин дистанционно обновить данные в ТЦК.
"Они смогут обновить свои персональные данные военно-учетных документов либо через электронный адрес, либо через телефонный звонок, либо через электронный кабинет. Мы предусмотрели много опций. Возвращаться в Украину для обновления своих персональных данных не нужно", - подчеркнул нардеп.
Что еще будет в законопроекте о мобилизации
Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале заключение парламентского комитета по нацбезопасности по поводу мобилизационного законопроекта.
Как говорится в тексте документа, в законопроекте о мобилизации будут:
- норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью;
- норма о демобилизации в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);
- обязательство признанных ограниченно пригодными повторно пройти переосмотр в течение 12 месяцев;
- право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки, для военнослужащих в случае заключения первого контракта;
- обязательный переосмотр тех, кто получил 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 (кроме военнослужащих);
- добровольная регистрация в электронном кабинете призывника, военнообязанного или резервиста.
Законопроект о мобилизации
Напомним, 30 января в Раду внесли законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения. Законопроект был принят в первом чтении, после чего комитет по национальной безопасности, обороне и разведке начал рассмотрение правок, которых было более 4 тысяч.
Теперь парламент должен рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении. При рассмотрении в него еще могут вноситься правки в ходе голосования.
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