ua en ru
Вт, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Львовской области из-за атаки дронов поврежден объект критической инфраструктуры

Вторник 09 апреля 2024 08:57
UA EN RU
Во Львовской области из-за атаки дронов поврежден объект критической инфраструктуры Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Во Львовской области в результате атаки российских дронов поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Этой ночью вражеские "Шахеды" пытались атаковать Львовскую область. Наши Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили все беспилотники, которые вошли в воздушное пространство Львовской области", - заявил он.

Однако, по его словам, обломки дронов повредили объект критической инфраструктуры.

"Был пожар, его оперативно потушили. Обошлось без жертв и пострадавших", - добавил глава ОГА.

Он отметил, что все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

Атака российских войск по Украине

В ночь с 8 на 9 апреля россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Воздушная тревога была объявлена в южных и центральных регионах Украины. Взрывы были в Полтавской области.

Позже "Шахеды" двинулись в направлении западных регионов Украины. Воздушные Силы объявили тревогу во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В Хмельницкой области были взрывы, во Львовской области сообщали о работе ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область Война в Украине Война России против Украины
NEWS
ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев
ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев
DAILY
Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак