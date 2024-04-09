Во Львовской области из-за атаки дронов поврежден объект критической инфраструктуры

Во Львовской области в результате атаки российских дронов поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Этой ночью вражеские "Шахеды" пытались атаковать Львовскую область. Наши Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили все беспилотники, которые вошли в воздушное пространство Львовской области", - заявил он.

Однако, по его словам, обломки дронов повредили объект критической инфраструктуры.

"Был пожар, его оперативно потушили. Обошлось без жертв и пострадавших", - добавил глава ОГА.

Он отметил, что все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.