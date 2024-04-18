RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Законопроект Джонсона о помощи Украине и удар по аэродрому в Джанкое: новости за 17 апреля

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон внес на рассмотрение новый законопроект о помощи Украине. Тем временем украинские защитники нанесли удар по аэродрому в Джанкое.

Более детально о том, что произошло в среду, 17 апреля, - в материале РБК-Украина.

Более 60 млрд долларов и ATACMS. Джонсон предложил законопроект о помощи Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон опубликовал текст инициативы по финансированию помощи Украине, которую могут одобрить уже в эту субботу.

В документе указано, что размер общей суммы пособия составляет 60,84 млрд долларов, из которых 23,2 миллиарда пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

ВСУ атаковали аэродром в Джанкое. Могли быть поражены С-400 и район пункта управления РФ

Источники в Силах обороны сказали РБК-Украина, что удары по Джанкою - это результат успешных действий ВСУ. Но последствия и результаты удара еще точно не известны.

В то же время партизанское движение "Атеш" уже выяснило что "прилеты" были на аэродроме в Джанкое.

ГУР атаковало завод в Татарстане, где производят самолеты Ту-22М и Ту-160М

Беспилотники ГУР сегодня утром атаковали авиационный завод в Татарстане. Целью стал авиазавод им. Горбунова в Казани, где враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М, рассказали источники РБК-Украина в спецслужбах. 

В российской Самаре уничтожили вертолет Ми-8, - ГУР

На аэродроме "Кряж", который расположен в Самаре Российской Федерации, уничтожен советский многоцелевой вертолет Ми-8, сообщило Главное управление разведки. 

Стоимость Ми-8 колеблется от 10 до 15 млн долларов.

Почему США не защищают небо Украины так, как Израиля: объяснение Госдепа

Соединенные Штаты Америки не помогают Украине сбивать российские ракеты и дроны, как они это сделали с иранскими в Израиле. В Госдепе назвали четыре причины.

Одна из них состоит в том, что у США "совершенно разные отношения с Украиной и Израилем".

Три ракетных удара, жертвы и много раненых: россияне ударили по Чернигову

Российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову 17 апреля, ракеты попали почти по центру города. Есть жертвы и много раненых.

Все подробности атаки РФ на Чернигов - в материале РБК-Украина.

Столтенберг назначил заседание Совета Украина-НАТО. На нем будет Зеленский

В эту пятницу, 19 апреля, состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием президента Владимира Зеленского, рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКрымДжанкойПомощь УкраинеВоенная помощьКонгресс СШАРакетный удар