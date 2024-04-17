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Почему США не защищают небо Украины так, как Израиля: объяснение Госдепа

США, Среда 17 апреля 2024 15:46
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Почему США не защищают небо Украины так, как Израиля: объяснение Госдепа Фото: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки не помогают Украине сбивать российские ракеты и дроны, как они это сделали с иранскими в Израиле. В Госдепе назвали четыре причины.

Об этом рассказал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

Миллер отметил, что понимает комментарии президента Владимира Зеленского по поводу того, что западные союзники сбивали иранские ракеты и дроны в небе над Израилем, но боятся делать то же в Украине.

"Я бы считал, что президент любой страны, которая испытывает такие изнурительные нападения, будет искать любой возможный способ защитить свой народ. Полностью понимаю это", - сказал он.

Однако спикер Госдепа подчеркнул, что у США "совершенно разные отношения с Украиной и Израилем".

"У нас есть десятилетие партнерства с Израилем в сфере безопасности, где мы оказываем им прямую военную помощь - не только в течение двух лет конфликта, а в течение десятилетий - и имеем длительные, широкие связи между нашими военными и израильскими военными, продолжающимися десятилетиями", – отметил Миллер.

Он добавил, что Израиль является основным союзником Соединенных Штатов вне НАТО, а Украина находится в другом положении.

"У нас не было такого соглашения (о статусе основного союзника вне НАТО - ред.) с ними (украинцами) за несколько месяцев до этого конфликта", - сказал спикер.

Он добавил, что США предоставляют Украине оборудование, необходимое для защиты неба, и туда входят и системы ПВО, в частности, Patriot.

"Учитывая, что мы не находимся в вооруженном военном конфликте с Россией, что требовало бы от американских самолетов находиться в небе над Украиной, отвечая на российские атаки. И мы не собираемся вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией. Президент Соединенных Штатов дал это очень четко понять", - подчеркнул Миллер.

Спикер отметил, что в интересах американского народа - не допустить прямого вооруженного конфликта между США и Россией, потому что они "не хотят Третьей мировой войны".

"Если вы хотите задать вопрос о том, что еще мы можем сделать, то этот вопрос следует задать Конгрессу Соединенных Штатов, потому что у нас есть дополнительный законопроект о расходах, который позволит нам предоставить Украине больше оборудования. И мы надеемся, что этот законопроект будет принят", - добавил Миллер.

Что предшествовало

Напомним, во время атаки Ирана на территорию Израиля военные США и Великобритании принимали участие в перехвате воздушных целей.

В Белом доме на вопрос, не собираются ли они помочь Украине как помогли Израилю, ответили, что "речь идет о разных конфликтах, другом воздушном пространстве, разных картинах угроз".

А министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что ВВС страны не могут сбивать беспилотники над Украиной, потому что это спровоцирует риск эскалации и широкомасштабной войны в Европе.

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