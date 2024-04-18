Законопроект Джонсона про допомогу Україні та удар по аеродрому в Джанкої: новини за 17 квітня

Понад 60 млрд доларів та ATACMS. Джонсон запропонував законопроект щодо допомоги Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон опублікував текст ініціативи щодо фінансування допомоги Україні, яку можуть схвалити вже цієї суботи.

У документі зазначено, що розмір загальної суми допомоги становить 60,84 млрд доларів, з яких 23,2 мільярда підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

ЗСУ атакували аеродром у Джанкої. Могли бути вражені С-400 та район пункту управління РФ

Джерела в Силах оборони сказали РБК-Україна, що удари по Джанкою - це результат успішних дій ЗСУ. Але наслідки та результати удару ще точно не відомі.

У той же час партизанський рух "Атеш" вже з'ясував, що "прильоти" були на аеродромі в Джанкої.

ГУР атакувало завод у Татарстані, де виробляють літаки Ту-22М та Ту-160М

Безпілотники ГУР сьогодні вранці атакували авіаційний завод у Татарстані. Ціллю став авіазавод ім. Горбунова в Казані, де ворог виробляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М, розповіли джерела РБК-Україна у спецслужбах.

У російській Самарі знищили гелікоптер Мі-8, - ГУР

На аеродромі "Кряж", розташованому в Самарі Російської Федерації, знищено радянський багатоцільовий вертоліт Мі-8, повідомило Головне управління розвідки.

Вартість Мі-8 коливається від 10 до 15 млн доларів.

Чому США не захищають небо України так, як Ізраїлю: пояснення Держдепу

Сполучені Штати Америки не допомагають Україні збивати російські ракети та дрони, як вони це зробили з іранськими в Ізраїлі. У Держдепі назвали чотири причини.

Одна з них полягає в тому, що у США "цілком різні відносини з Україною та Ізраїлем".

Три ракетні удари, жертви та багато поранених: росіяни вдарили по Чернігову

Російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову 17 квітня, ракети поцілили майже по центру міста. Є жертви та багато поранених.

Всі подробиці атаки РФ на Чернігів - у матеріалі РБК-Україна.

Столтенберг призначив засідання Ради Україна - НАТО. На ньому буде Зеленський

Цієї п'ятниці, 19 квітня, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участю президента Володимира Зеленського, розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг.