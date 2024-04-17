Более 60 млрд долларов и ATACMS. Что Украина получит от США в предложении Джонсона

Спикер Палаты представителей Майка Джонсона опубликовал текст инициативы по финансированию помощи Украине, которую могут одобрить уже в эту субботу.

РБК-Украина рассказывает о том, что именно входит в инициативу спикера.

Размер помощи

В документе указано, что размер общей суммы пособия составляет 60,84 млрд долларов, из которых 23,2 миллиарда пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

В частности:

23,2 млрд долларов пойдет на пополнение оборонных товаров и услуг, предоставляемых Украине.

11,3 млрд долларов – на текущие военные операции США в регионе.

13,8 млрд долларов – на закупку новейших систем вооружений, товаров и услуг оборонного назначения.

26 миллионов долларов на продолжение надзора и подотчетности с помощью и оборудованием, предоставляемым Украине.

Новая инициатива усиливает надзор из-за требований личного мониторинга. Также требует от партнеров и союзников платить свою долю из-за требований соответствия расходов.

Она предусматривает соглашение о возврате средств за экономическую поддержку правительством Украины.

ATACMS

Важным пунктом инициативы является то, что данный закон обязывает президента США в кратчайшие сроки после вступления в силу передачи Украине оперативно-тактических ракетных комплексов большой дальности.

Разница с предварительным законопроектом

Нынешнее предложение Джонсона по выделению помощи Украине в целом отвечает законопроекту, который в феврале уже одобрил Сенат, и на принятии которого настаивал президент Джо Байден и его однопартийцы в Конгрессе.

Это означает, что демократы в Палате представителей будут иметь основания поддержать инициативу спикера. В таком случае, голосов для одобрения помощи Украине должно хватить с большим запасом, даже если за это откажется голосовать часть республиканцев-трампистов.

Общий объем помощи Украине в нынешнем законопроекте даже немного превышает объем, предусмотренный сенатским проектом: 60,8 млрд. дол. против 60,2 млрд дол.

На пополнение запасов вооружений на американских складах предполагается выделить 23,2 млрд долларов (Сенат предлагал выделить 20 млрд), на действия американских сил в Восточной Европе, предлагается выделить 11,3 млрд долларов (Сенат предлагал 15 млрд), на закупку Украиной вооружений млрд долларов, как и в сенатской версии.

Помощь Украине от США

Ранее в Штатах кончились деньги на финансирование помощи Украине. Еще с прошлой осени вопрос выделения новых средств был передан на рассмотрение Конгресса. Сдвиг рассмотрения произошел в феврале, тогда Сенат одобрил законопроект, предусматривающий средства на помощь Украине, Израилю и другим партнерам США.

На Украину в рамках этого законопроекта предусмотрено более 60 млрд. долларов.

Однако Палата представителей не рассмотрела документ, поддержанный Сенатом. В частности, спикер Палаты Майк Джонсон отказывался его на голосование из-за позиции Дональда Трампа, оказывающего значительное влияние на Республиканскую партию.

Больше об инициативе Джонсона и его шансах пройти Конгресс - читайте в материале РБК-Украина .

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