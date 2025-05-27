"Продавали" военным побег за границу: в Тернопольской области разоблачили преступную схему

На Тернопольщине разоблачили преступную группу, которая за деньги организовывала побеги военных из частей и переправки их за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Офиса Генерального прокурора .

Как работала схема

Так, на Тернопольщине орудовали дельцы, которые предлагали военным ВСУ сбежать в Румынию или Молдову, чтобы не участвовать в военных действиях на фронте.

Данную схему организовали жители Черновицкой области, адвокат из Львова, житель Тернополя и еще пять человек из Буковины.

За свои услуги они просили от 3 до 6 тысяч долларов, если нужно было организовать поток из воинской части. А вот переправка через границу за пределами официальных пунктов пропуска стоила до 15 тысяч долларов.

Как дельцы искали "жертв"

Своих клиентов члены преступной группы искали в учебных центрах и госпиталях.

Они применяли психологические методы воздействия, чтобы склонить солдат к бегству и уверяли, что те избегут розыска из-за якобы "влиятельных связей" с военным командованием. Также им обещали оформление увольнения со службы.

Следствием установлено, что воспользоваться услугами преступной группы успели по меньшей мере 25 военных.

Подробности расследования

Сейчас Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщила девяти фигурантам о подозрениях по ч. 3 ст. 332 и ст. 114 Уголовного кодекса Украины.

Во время масштабной спецоперации правоохранители провели 48 санкционированных обысков, во время которых изъяли 164 тысячи гривен, 21 тысячу долларов США, 2 тысячи евро, 12 автомобилей, 17 единиц оружия, мобильные телефоны и черновые записи.