"Урок географии" за 16 000 долларов: учительница нелегально отправляла мужчин за границу

В Винницкой области учительница географии организовала незаконную схему переправки людей через границу. Она координировала маршруты для пересечения мужчинами государственной границы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственной пограничной службы Украины.

Оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по Могилев-Подольскому пограничному отряду ГВЗВВВБ "Юг" Государственной пограничной службы Украины вместе с правоохранителями разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу.

Интересно то, что злоумышленница работает учительницей географии в Винницкой области. Однако, вместо своих прямых обязанностей учить детей, она решила использовать знания в незаконной деятельности.



По данным следствия, женщина осуществляла поиск клиентов, проводила инструктаж и координировала маршруты для пересечения границы вне пунктов пропуска. Свои услуги она оценивала в 16 тысяч долларов с человека.

Организатор была задержана во время передачи средств. Проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты деньги, черновые записи, мобильные телефоны и автомобиль.

Злоумышленнице сообщено о подозрении по ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".