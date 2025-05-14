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"Урок географии" за 16 000 долларов: учительница нелегально отправляла мужчин за границу

Винницкая область, Среда 14 мая 2025 21:20
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"Урок географии" за 16 000 долларов: учительница нелегально отправляла мужчин за границу Фото: в Винницкой области учительница географии организовала схему переправки мужчин через границу (freepik)
Автор: Карина Левицкая

В Винницкой области учительница географии организовала незаконную схему переправки людей через границу. Она координировала маршруты для пересечения мужчинами государственной границы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственной пограничной службы Украины.

Оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по Могилев-Подольскому пограничному отряду ГВЗВВВБ "Юг" Государственной пограничной службы Украины вместе с правоохранителями разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу.

Интересно то, что злоумышленница работает учительницей географии в Винницкой области. Однако, вместо своих прямых обязанностей учить детей, она решила использовать знания в незаконной деятельности.


По данным следствия, женщина осуществляла поиск клиентов, проводила инструктаж и координировала маршруты для пересечения границы вне пунктов пропуска. Свои услуги она оценивала в 16 тысяч долларов с человека.

Организатор была задержана во время передачи средств. Проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты деньги, черновые записи, мобильные телефоны и автомобиль.

Злоумышленнице сообщено о подозрении по ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Заметим, что кроме учительницы сегодня также были разоблачены правоохранитель и его сообщник, которые организовали нелегальную схему переправки военнообязанных мужчин через границу в Беларусь. Они "предоставляли свои услуги" в Ровенской области.

Известно, что правоохранителя будут судить.

Напомним, что ранее полиция провела масштабную спецоперацию, а именно в 19 областях. Правоохранители провели более 270 обысков, разоблачили новые каналы нелегального выезда и вручили подозрения фигурантам.

Стоит заметить, что во время военного положения попытки нелегального выезда за границу наказываются в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

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