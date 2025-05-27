"Продавали" військовим втечу за кордон: на Тернопільщині викрили злочинну схему

На Тернопільщині викрили злочинну групу, яка за гроші організовувала втечі військових з частин і переправлення їх за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Facebook Офісу Генерального прокурора .

Як працювала схема

Так, на Тернопільщині орудували ділки, що пропонували військовим ЗСУ втекти до Румунії чи Молдови, аби не брати участь у воєнних діях на фронті.

Дану схему організували мешканці Чернівецької області, адвокатка зі Львова, мешканець Тернополя та ще п'ятеро осіб із Буковини.

За свої послуги вони просили від 3 до 6 тисяч доларів, якщо потрібно було організувати втечу з військової частини. А ось переправлення через кордон за межами офіційних пунктів пропуску коштувало до 15 тисяч доларів.

Як ділки шукали "жертв"

Своїх клієнтів члени злочинної групи шукали в навчальних центрах та госпіталях.

Вони застосовували психологічні методи впливу, аби схилити солдатів до втечі та запевняли, що ті уникнуть розшуку через нібито "впливові зв'язки" з військовим командуванням. Також їм обіцяли оформлення звільнення зі служби.

Слідством встановлено, що скористатися послугами злочинної групи встигли щонайменше 25 військових.

Деталі розслідування

Наразі Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила дев'яти фігурантам про підозри за ч. 3 ст. 332 та ст. 114 Кримінального кодексу України.

Під час масштабної спецоперації правоохоронці провели 48 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили 164 тисячі гривень, 21 тисячу доларів США, 2 тисячі євро, 12 автомобілів, 17 одиниць зброї, мобільні телефони та чорнові записи.