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Полиция разоблачила десятки схем незаконного выезда мужчин за границу и вручила подозрения

Украина, Суббота 18 января 2025 10:46
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Полиция разоблачила десятки схем незаконного выезда мужчин за границу и вручила подозрения Фото: полиция разоблачила десятки схем незаконного выезда мужчин за границу (npu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция разоблачила десятки схем незаконной переправки мужчин за границу в 19 областях Украины. Фигурантам вручили подозрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Правоохранители в рамках уголовных дел провели 270 обысков, разоблачили преступные схемы на территории 19 областей.

Среди фигурантов преимущественно частные предприниматели, которые предоставляли ложные сведения для внесения информации в систему "Шлях", а также дельцы, которые организовали "бизнес" на переправке мужчин призывного возраста в обход пограничных пунктов пропуска.

Фото: полиция разоблачила десятки схем незаконного выезда мужчин за границу (npu.gov.ua)

Также полиция разоблачила администраторов различных мессенджеров, которые подыскивали и принимали "заказ" от "клиентов", и ячейки по изготовлению поддельных документов о непригодности к военной службе.

Во время обысков правоохранители изъяли документы, в том числе медицинские документы в отношении лиц призывного возраста, а также компьютерную технику, черновые записи, мобильные телефоны, денежные в иностранной валюте и тому подобное.

Фигурантам уже объявили подозрение по ряду статей УКУ, в частности по ч. 3 ст. 332 - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Им грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Незаконный выезд из Украины

Напомним, в начале января полиция сообщила о масштабных обысках по делам о незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу. Правоохранители провели более 600 одновременных обысков.

По словам правоохранителей, действия злоумышленников привели к тому, что сотни военнообязанных выехали из страны.

Позже полиция уточнила, что ликвидировала почти полсотни схем незаконного пересечения границы в 22 регионах Украины. Правоохранители вручили более 60 подозрений фигурантам дел.

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