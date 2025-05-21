ua en ru
Ср, 21 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине за время войны задержали почти 50 тысяч человек за пересечение границы, - ГПСУ

Среда 21 мая 2025 13:00
UA EN RU
В Украине за время войны задержали почти 50 тысяч человек за пересечение границы, - ГПСУ Фото: В Украине за время войны задержали почти 50 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

С начала полномасштабного вторжения пограничники задержали почти 50 тысяч мужчин, которые пытались пересечь границу Украины незаконным способом.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина в эфире телемарафона.

По словам Демченко, около 45 тысяч человек были задержаны на "зеленом" участке границы, контрольных постах и блокпостах в приграничных районах.

Еще около 4 тысяч человек пытались пересечь границу в пунктах пропуска с поддельными документами или другими незаконными методами.

Эти показатели охватывают период действия военного положения. При этом спикер подчеркнул, что данные о тех, кто все же прорвался через границу, могут предоставить только сопредельные страны, где таких нарушителей задерживают.

"В данном случае не идет речь о тех лицах, которым удалось незаконно пересечь границу, потому что такие данные могут озвучиваться исключительно сопредельными странами, которые задерживают этих граждан, незаконно пересекших границу", - сказал он.

ГПСУ активно сотрудничает с пограничными службами соседних государств и стран Европы для противодействия незаконному пересечению границы.

За время военного положения количество попыток нарушить границу значительно возросло, подчеркнул Демченко.

Пересечение границы в Украине

После начала полномасштабной войны в Украине введен усиленный контроль на государственной границе для обеспечения безопасности. В то же время действуют ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением определенных категорий, предусмотренных законом.

Граница остается открытой для женщин, детей, лиц с инвалидностью и других категорий, не подлежащих призыву. Въезд гуманитарной помощи и международной поддержки также организован в условиях особого режима.

Кабинет министров постановил, что для пересечения границы сведения о водителе, который перевозит гуманитарную помощь, должны быть внесены в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мобилизация в Украине
NEWS
РФ ударила ракетой по стрельбищу в Сумской области: погибли 6 военных, есть раненые
РФ ударила ракетой по стрельбищу в Сумской области: погибли 6 военных, есть раненые
DAILY
Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич