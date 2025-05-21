В Украине за время войны задержали почти 50 тысяч человек за пересечение границы, - ГПСУ
С начала полномасштабного вторжения пограничники задержали почти 50 тысяч мужчин, которые пытались пересечь границу Украины незаконным способом.
Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина в эфире телемарафона.
По словам Демченко, около 45 тысяч человек были задержаны на "зеленом" участке границы, контрольных постах и блокпостах в приграничных районах.
Еще около 4 тысяч человек пытались пересечь границу в пунктах пропуска с поддельными документами или другими незаконными методами.
Эти показатели охватывают период действия военного положения. При этом спикер подчеркнул, что данные о тех, кто все же прорвался через границу, могут предоставить только сопредельные страны, где таких нарушителей задерживают.
"В данном случае не идет речь о тех лицах, которым удалось незаконно пересечь границу, потому что такие данные могут озвучиваться исключительно сопредельными странами, которые задерживают этих граждан, незаконно пересекших границу", - сказал он.
ГПСУ активно сотрудничает с пограничными службами соседних государств и стран Европы для противодействия незаконному пересечению границы.
За время военного положения количество попыток нарушить границу значительно возросло, подчеркнул Демченко.
Пересечение границы в Украине
После начала полномасштабной войны в Украине введен усиленный контроль на государственной границе для обеспечения безопасности. В то же время действуют ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением определенных категорий, предусмотренных законом.
Граница остается открытой для женщин, детей, лиц с инвалидностью и других категорий, не подлежащих призыву. Въезд гуманитарной помощи и международной поддержки также организован в условиях особого режима.
Кабинет министров постановил, что для пересечения границы сведения о водителе, который перевозит гуманитарную помощь, должны быть внесены в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.
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