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Помогал сбежать в Беларусь: правоохранителя будут судить за схему с уклонистами

Ровно, Среда 14 мая 2025 11:43
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Помогал сбежать в Беларусь: правоохранителя будут судить за схему с уклонистами Фото: правоохранителей будут судить за переправку мужчин за границу (dbr.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Ровенской области будут судить правоохранителя и его сообщника, которые организовали нелегальную схему переправки военнообязанных мужчин через границу в Беларусь. Дело уже передано в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным следствия, в ноябре 2024 года к правоохранителю обратились двое знакомых, которые хотели выехать в Евросоюз. Чиновник предложил им маршрут через Беларусь, который считал "безопасным".

За свои "услуги" он требовал по 8 тысяч долларов с каждого. К делу привлек местного жителя, хорошо знакомого с пограничной местностью.

По плану, правоохранитель должен был лично довезти военнообязанных мужчин из Ровно мимо всех блокпостов в село недалеко от границы. Далее мужчин до границы должен был перевозить его сообщник, а сам переход в Беларусь мужчины должны были осуществить самостоятельно по полученным инструкциям.

Правоохранителя задержали "на горячем" 12 декабря после получения 8 тысяч долларов от одного из "клиентов".

Обоим участникам избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Им инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через госграницу, по предварительному сговору, повторно и из корыстных побуждений (ч. 2 и ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция - до 9 лет лишения свободы.

Фото: правоохранителя будут судить за схему с уклонистами (dbr.gov.ua)

Масштабное разоблачение схем выезда за границу

В январе 2025 года правоохранители провели операцию по разоблачению схем незаконного пересечения границы. В 22 регионах Украины было ликвидировано почти 50 схем вывоза военнообязанных за границу. Масштабы операции были беспрецедентными - более 600 обысков проведено одновременно по всей стране.

Следствие установило, что из-за действий организаторов этих схем сотни мужчин призывного возраста смогли незаконно покинуть территорию Украины во время войны.

Впоследствии полиция провела еще одну масштабную спецоперацию - на этот раз в 19 областях. Правоохранители провели более 270 обысков, разоблачили новые каналы нелегального выезда и вручили подозрения фигурантам.

Напомним, во время военного положения попытки нелегального выезда за границу наказываются в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

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Беларусь Ровенская область ГБР Суд Выезд за границу
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