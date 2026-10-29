Украинская делегация выехала в направлении Олешек

Украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцем сегодня, 29 октября, выехала в направлении Олешек Херсонской области для гуманитарной миссии.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил член украинской переговорной делегации и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, украинская делегация во главе с Лубинцем сегодня уехала в направлении Олешек.

"Будем наблюдать и сообщать о ходе операции, как только появляется связь", - добавил Арахамия.

Лубинец подтвердил , что вместе с украинской делегацией отправился в направлении Олешек для реализации гуманитарной миссии.

"Впереди - доставка гуманитарной помощи людям, которые остаются в городе, и работа по обеспечению возможности безопасного выезда людей", - отметил омбудсмен.

По данным СМИ, украинская делегация уже находится в Белоруссии.



Лубинец вместе с украинскими и американскими журналистами прибыл в Гомель.



По предварительной информации, оттуда делегация отправится самолетом в анапу, а затем - в Симферополь.