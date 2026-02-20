ua en ru
Пт, 20 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

ЗАЭС держится на последней линии: МАГАТЭ бьет тревогу из-за критического состояния станции

Украина, Пятница 20 февраля 2026 11:50
UA EN RU
ЗАЭС держится на последней линии: МАГАТЭ бьет тревогу из-за критического состояния станции Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Запорожская АЭС, которая временно находится под контролем россиян, сейчас работает только на одной внешней линии электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Оккупанты запускают дроны с ЗАЭС и держат на станции технику и оружие

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что линия электропередачи "Ферросплавная-1" вышла из строя 10 февраля. По его словам, это, вероятно, произошло "в результате военной деятельности".

Теперь крупнейшую атомную станцию Европы, которая имеет шесть ядерных реакторов, питает всего одна линия - "Днепровская".

По состоянию на сейчас ЗАЭС не производит электроэнергию, однако ей необходимо постоянное питание для охлаждения ядерного топлива и предотвращения катастрофы.

В МАГАТЭ признают, что оккупанты мешают их работе. Гросси отметил, что наблюдатели агентства, которые постоянно находятся на ЗАЭС, пытались получить информацию о повреждениях, однако их не допустили к распределительной подстанции, мотивируя это "ограничениями безопасности".

Оккупация ЗАЭС

Напомним, что РФ давно пытается присоединить ЗАЭС к своей сети. Недавно исполняющий обязанности руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Андрей Тюрин посетил станцию, чтобы обсудить "ключевые вопросы эксплуатации и безопасности" на ней.

Кроме того, страна-агрессор настаивает, чтобы электроэнергию, которую будет производить временно оккупированная Запорожская атомная электростанция, Украина и Россия разделили между собой.

В начале февраля Москва отклонила предложение США в рамках мирного соглашения о полном контроле Вашингтона над ЗАЭС. Это предоставило бы США право распределять энергию между Украиной и страной-агрессором.

Отметим, в конце декабря Украина и РФ договорились о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС, что позволило начать восстановление поврежденной линии электропередач.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ Война в Украине
Новости
Зеленский назвал условия для реальных компромиссов с Россией
Зеленский назвал условия для реальных компромиссов с Россией
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"