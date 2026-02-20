ЗАЭС держится на последней линии: МАГАТЭ бьет тревогу из-за критического состояния станции

Запорожская АЭС, которая временно находится под контролем россиян, сейчас работает только на одной внешней линии электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что линия электропередачи "Ферросплавная-1" вышла из строя 10 февраля. По его словам, это, вероятно, произошло "в результате военной деятельности".

Теперь крупнейшую атомную станцию Европы, которая имеет шесть ядерных реакторов, питает всего одна линия - "Днепровская".

По состоянию на сейчас ЗАЭС не производит электроэнергию, однако ей необходимо постоянное питание для охлаждения ядерного топлива и предотвращения катастрофы.

В МАГАТЭ признают, что оккупанты мешают их работе. Гросси отметил, что наблюдатели агентства, которые постоянно находятся на ЗАЭС, пытались получить информацию о повреждениях, однако их не допустили к распределительной подстанции, мотивируя это "ограничениями безопасности".