ЗАЕС тримається на останній лінії: МАГАТЕ б'є на сполох через критичний стан станції

Запорізька АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем росіян, зараз працює лише на одній зовнішній лінії електропередач.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що лінія електропередачі "Феросплавна-1" вийшла з ладу 10 лютого. За його словами, це, ймовірно, сталося "внаслідок військової діяльності". Тепер найбільшу атомну станцію Європи, яка має шість ядерних реакторів, живить всього одна лінія - "Дніпровська". Станом на зараз ЗАЕС не виробляє електроенергію, проте їй необхідне постійне живлення для охолодження ядерного палива та запобігання катастрофі. В МАГАТЕ визнають, що окупанти заважають їхній роботі. Гроссі зазначив, що спостерігачі агентства, які постійно перебувають на ЗАЕС, намагалися отримати інформацію щодо пошкоджень, проте їх не допустили до розподільчої підстанції, мотивуючи це "безпековими обмеженнями".