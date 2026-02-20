ua en ru
ЗАЕС тримається на останній лінії: МАГАТЕ б'є на сполох через критичний стан станції

Україна, П'ятниця 20 лютого 2026 11:50
UA EN RU
ЗАЕС тримається на останній лінії: МАГАТЕ б'є на сполох через критичний стан станції Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Запорізька АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем росіян, зараз працює лише на одній зовнішній лінії електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Окупанти запускають дрони з ЗАЕС і тримають на станції техніку та зброю

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що лінія електропередачі "Феросплавна-1" вийшла з ладу 10 лютого. За його словами, це, ймовірно, сталося "внаслідок військової діяльності".

Тепер найбільшу атомну станцію Європи, яка має шість ядерних реакторів, живить всього одна лінія - "Дніпровська".

Станом на зараз ЗАЕС не виробляє електроенергію, проте їй необхідне постійне живлення для охолодження ядерного палива та запобігання катастрофі.

В МАГАТЕ визнають, що окупанти заважають їхній роботі. Гроссі зазначив, що спостерігачі агентства, які постійно перебувають на ЗАЕС, намагалися отримати інформацію щодо пошкоджень, проте їх не допустили до розподільчої підстанції, мотивуючи це "безпековими обмеженнями".

Окупація ЗАЕС

Нагадаємо, що РФ давно намагається приєднати ЗАЕС до своєї мережі. Нещодавно виконувач обов'язків керівника Верхньо-Донського управління Ростехнагляду Андрій Тюрін відвідав станцію, щоб обговорити "ключові питання експлуатації та безпеки" на ній.

Крім того, країна-агресорка наполягає, щоб електроенергію, яку вироблятиме тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція, Україна і Росія розділили між собою.

На початку лютого Москва відхилила пропозицію США в рамках мирної угоди щодо повного контролю Вашингтону над ЗАЕС. Це надало б США право розподіляти енергію між Україною та країною-агресоркою.

Зазначимо, наприкінці грудня Україна та РФ домовилися про локальне припинення вогню в районі ЗАЕС, що дало змогу розпочати відновлення пошкодженої лінії електропередач.

Запорізька АЕС МАГАТЕ Війна в Україні
