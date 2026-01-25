Москва хочет разделить электроэнергию ЗАЭС между Украиной и Россией, - Politico
Москва настаивает на том, чтобы электроэнергию, которую производит временно оккупированная Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), Украина и Россия разделили между собой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Неназванные американские чиновники рассказали изданию, что на этой неделе значительная часть переговоров Украины, России и США в Абу-Даби была сфокусирована на экономических вопросах. А также на том, кто будет контролировать Запорожскую АЭС.
Отмечается, что соглашение не было достигнуто. Однако стремление, которое поддерживает Москва, заключается в том, чтобы Украина и Россия распределили производство электроэнергии с этой станции, которая является крупнейшей в Европе.
"Обе стороны начинают представлять, что они могут получить от мира, например план процветания для Украины, некоторые из этих возможностей для России заключать деловые соглашения с Соединенными Штатами", - сказал один из чиновников.
Ситуация на ЗАЭС
Напомним, Запорожская атомная электростанция находится под российской оккупацией с марта 2022 года. За это время Россия неоднократно пыталась узаконить контроль над объектом, нарушая нормы международного права.
Последние действия "Ростехнадзора" расценивают как очередное проявление ядерного шантажа, что усиливает угрозы безопасности региона и всего мира.
В то же время в рамках мирных инициатив США предлагают формат совместного управления Запорожской АЭС с участием Украины, России и Соединенных Штатов. Впрочем президент Владимир Зеленский заявлял, что такой подход является несправедливым.
Ранее сообщалось, что 19 ноября 2025 года Украине удалось восстановить электроснабжение оккупированной ЗАЭС после повреждения линии в результате российских обстрелов. До этого станция десять раз полностью теряла питание.
Уже 6 декабря ЗАЭС снова оставалась без внешнего электроснабжения. Сейчас станция подключена только к одной внешней линии, что продолжает создавать риски для ядерной безопасности.
В январе этого года МАГАТЭ договорилось с Украиной и Россией о временном прекращении огня возле ЗАЭС. Это позволит отремонтировать последнюю резервную линию электропередачи к станции. Ремонтные работы начались 18 января.