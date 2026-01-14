Оккупанты запускают дроны с ЗАЭС и держат на станции технику и оружие (фото, видео)
Российские войска используют территорию Запорожской атомной электростанции как военный объект, размещая технику непосредственно возле ядерных реакторов и осуществляя оттуда пуски беспилотников по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина.
Свежие кадры с дрона-разведчика
По словам Волошина, речь идет о видео, полученное с дрона-разведчика. На кадрах четко зафиксировано российскую военную технику, расположенную вплотную к ядерным реакторам Запорожской АЭС.
Такие действия являются грубым нарушением норм Международного гуманитарного права, которое прямо запрещает использование атомных электростанций в военных целях.
ЗАЭС как "щит" от ударов
Волошин отметил, что россияне сознательно прячут свою технику на территории станции, понимая, что Украина не будет наносить огневые удары по ядерному объекту.
Таким образом оккупанты используют ЗАЭС как прикрытие для своих сил.
Полигон для дронов и удары по Запорожью
По имеющейся информации, российские военные также превратили территорию и объекты Запорожской АЭС в учебный полигон для операторов беспилотников.
"Есть даже данные, что отсюда несколько раз осуществлялись удары РСЗО по Запорожью", - отметил он.
Пуски дронов по Украине
В комментарии РБК-Украина спикер Сил обороны Юга уточнил, что с территории ЗАЭС также регулярно осуществляются пуски БпЛА по украинским регионам.
Он предоставил дополнительное фото, на котором красными пометками отмечены вооружение и военная техника противника, размещенные на территории атомной станции.
Ситуация на ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских оккупационных сил с марта 2022 года. С тех пор РФ неоднократно пыталась легализовать свое управление объектом, игнорируя нормы международного права.
Последние шаги "Ростехнадзора" эксперты рассматривают как очередной элемент ядерного шантажа, повышающий риски для безопасности не только региона, но и всего мира.
Параллельно в рамках мирных инициатив Соединенные Штаты предложили модель совместного управления Запорожской АЭС с участием Украины, России и США. В то же время президент Владимир Зеленский отмечал, что такой формат является несправедливым.
Ранее сообщалось, что 19 ноября Украина возобновила электроснабжение оккупированной ЗАЭС после повреждения линии из-за российских обстрелов. До этого станция десять раз полностью оставалась без питания.
Впрочем уже 6 декабря ЗАЭС снова потеряла внешнее электроснабжение. Сейчас объект подключен только к одной внешней линии, что и в дальнейшем создает серьезные угрозы ядерной безопасности.
В конце декабря Украина и Россия достигли договоренности о локальном перемирии в районе Запорожской АЭС, что позволило начать ремонт поврежденной линии электропередач.