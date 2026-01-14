Оккупанты запускают дроны с ЗАЭС и держат на станции технику и оружие (фото, видео)

Российские войска используют территорию Запорожской атомной электростанции как военный объект, размещая технику непосредственно возле ядерных реакторов и осуществляя оттуда пуски беспилотников по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина.

Свежие кадры с дрона-разведчика

По словам Волошина, речь идет о видео, полученное с дрона-разведчика. На кадрах четко зафиксировано российскую военную технику, расположенную вплотную к ядерным реакторам Запорожской АЭС.

Такие действия являются грубым нарушением норм Международного гуманитарного права, которое прямо запрещает использование атомных электростанций в военных целях.

ЗАЭС как "щит" от ударов

Волошин отметил, что россияне сознательно прячут свою технику на территории станции, понимая, что Украина не будет наносить огневые удары по ядерному объекту.

Таким образом оккупанты используют ЗАЭС как прикрытие для своих сил.

Полигон для дронов и удары по Запорожью

По имеющейся информации, российские военные также превратили территорию и объекты Запорожской АЭС в учебный полигон для операторов беспилотников.

"Есть даже данные, что отсюда несколько раз осуществлялись удары РСЗО по Запорожью", - отметил он.

Пуски дронов по Украине

В комментарии РБК-Украина спикер Сил обороны Юга уточнил, что с территории ЗАЭС также регулярно осуществляются пуски БпЛА по украинским регионам.

Он предоставил дополнительное фото, на котором красными пометками отмечены вооружение и военная техника противника, размещенные на территории атомной станции.

