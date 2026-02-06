ua en ru
Россия пытается присоединить ЗАЭС к своей сети: в ISW заметили активность оккупантов

Пятница 06 февраля 2026 09:43
Россия пытается присоединить ЗАЭС к своей сети: в ISW заметили активность оккупантов Фото: Россия пытается присоединить ЗАЭС к своей сети (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты пытаются легализовать оккупацию ЗАЭС, таким образом создавая условия для возобновления производства электроэнергии и подключения ее к российской энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным ISW, исполняющий обязанности руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Андрей Тюрин посетил ЗАЭС, чтобы обсудить "ключевые вопросы эксплуатации и безопасности" на станции.

Тюрин и должностные лица Ростехнадзора сосредоточились на вопросе лицензирования деятельности на станции и отметили, что Ростехнадзор предоставит лицензию на эксплуатацию энергоблока №2 ЗАЭС "в течение следующего месяца".

В июне эта же организация выдала лицензию на эксплуатацию энергоблока №1. Кроме того, оккупационное руководство ЗАЭС объявило об официальном завершении перехода станции на "стандартную организационную структуру, типичную для российских АЭС".

Аналитики ISW в течение прошлого года наблюдали несколько признаков того, что усилия РФ по перезапуску ЗАЭС и подключению ее к российской энергосистеме приближаются к завершению, об этом говорит в том числе и выдача лицензий Ростехнадзора.

Ситуация вокруг ЗАЭС

Запорожская АЭС находится под оккупацией российских войск с марта 2022 года. В течение этого времени Россия неоднократно пыталась придать своему контролю над объектом псевдоюридический статус, пренебрегая нормами международного права.

В рамках дипломатических усилий Соединенные Штаты предложили вариант совместного управления Запорожской АЭС с участием Украины, России и США. В то же время президент Владимир Зеленский заявлял, что такой подход является несправедливым и неприемлемым.

В конце декабря Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС, что позволило начать восстановление поврежденной линии электропередач.

Также сообщалось, что Москва настаивает на том, чтобы электроэнергию, которую будет производить временно оккупированная Запорожская атомная электростанция, Украина и Россия разделили между собой.

