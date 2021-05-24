Затримано засновника Nexta, а українці потрапили в топ-5 на Євробаченні: новини за вихідні

В аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича, українська група Go_A зайняла 5 місце на Євробаченні 2021, фестиваль повітряних куль в Кам'янець-Подільському закінчився трагедією. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 22-23 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

В аеропорту Мінська затримали засновника Nexta

У неділю, 23 травня, в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. У Білорусі він проходить обвинуваченим за трьома статтями.

Літак компанії Ryanair, на борту якого перебував засновник Протасевич, слідував з Афін у Вільнюс. Білоруські диспетчери повідомили екіпажу про вибуховий пристрій, що нібито знаходиться на борту літака, змусивши посадити його в Мінську. Також повідомляється, що білоруська сторона погрожувала збити літак Ryanair, якщо він не здійснить посадку. Для цього відправили винищувач-перехоплювач.

РБК-Україна зібрало реакції світових лідерів на ситуацію.

Фестиваль повітряних куль у Кам'янці-Подільському закінчився трагедією: всі деталі НП

Увечері 22 травня неподалік від міста Кам'янець-Подільський впала повітряна куля з людьми. Тепловий аеростат з шістьма пасажирами зачепився кошиком за електричну лінію, через що кошик перекинувся. В результаті одна людина загинула, а п'ятеро - поранені.

Одного з пасажирів повітряної кулі знайшли прямо на кладовищі. На жаль, реанімаційні заходи виявилися безуспішними, і людина загинула. Решта п'ятеро осіб з травмами різного ступеня тяжкості доставлені в місцеві медустанови.

Переможцем Євробачення 2021 став представник Італії. Українці в топ-5

Переможцем Євробачення 2021 став представник Італії Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A посів 5 місце.

Група Måneskin набрала 524 бали (206 від журі і 318 від глядачів) за свій виступ, отримавши найбільшу симпатію європейців. Українська група Go_A, яка яскраво виступила з піснею Shum у фіналі і зірвала шквал оплесків в залі, в підсумку зайняла 5 місце.

В Італії обірвалася канатна дорога, є жертви

В Італії в Стреза-Моттароні обірвався трос на канатній дорозі через що впала кабіна, в якій знаходилися люди. В результаті інциденту загинули 13 людей. Ще двоє дітей отримали серйозні поранення.

Що стало причиною трагедії-поки невідомо. Підйомник почав роботу в ці вихідні після восьми місячної перерви через пандемію.

В СБУ почали вивчати плівки з розмовами Медведчука

Експерти Служби безпеки України перевіряють автентичність записів розмов Віктора Медведчука в період з 2014 по 2018 роки. Раніше десятки таких записів оприлюднили журналісти-розслідувачі з Bihus.Info.

Відзначимо, 17 травня журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, в якому представили десятки записів з голосом нібито Віктора Медведчука. За інформацією журналістів, записи були зроблені під час переговорів Медведчука як з представниками так "ДНР" і "ЛНР", так і з політичної оточенням президента Росії Володимира Путіна в період з 2014 по 2018 роки.

Вісім медалей та перше загальнокомандне місце: як виступили українки на ЧЄ з боротьби в Македонії

Українська жіноча збірна з боротьби здобула вісім нагород на чемпіонаті Європи U23, що проходить у Македонії. Українки посіли перше загальнокомандне місце на змаганнях.

Так, у спортсменок чотири золоті медалі, одне "срібло" та три "золота".

Український плавець завоював ще одне "золото" чемпіонату Європи

Український плавець Михайло Романчук виграв вже другу золоту медаль на Чемпіонаті Європі в Будапешті. Цього разу українців став найкращим на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Романчук показав результат 7: 42,61. Друге і третє місця зайняли італійські плавці Грегоріо Пальтріньєрі (7:43,62) і Габріеле Детті (7: 46,10). Ще один українець Сергій Фролов показав восьмий результат (7: 56,12).

Україна зіграла внічию з Бахрейном в рамках підготовки до Чемпіонату Європи

Збірна України в рамках підготовки до Чемпіонату Європи зіграла внічию в товариському матчі з Бахрейном - 1:1. Підопічні Андрія Шевченка цього року поки без перемог.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

В Україну мчить новий потужний циклон: які області затопить зливами

Погода в Україні сильно зіпсується у понеділок, 24 травня. Синоптики прогнозують сильні зливи, місцями - грози, шквальний вітер, а частина країни опиниться в зоні антициклону з ясним безхмарним небом.