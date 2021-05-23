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В аеропорту Мінська затримали засновника Nexta

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Мінськ, Неділя 23 травня 2021 15:31
В аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Фото: засновник Nexta Роман Протасевич (t.me/nexta_tv)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 23 травня, в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. У Білорусі йому загрожує смертна кара.

Про це повідомляє Nexta у Telegram.

Літак компанії Ryanair, на борту якого перебував Протасевич, здійснив аварійну посадку в Національному аеропорту Мінська. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Сам літак прямував з Афін до Вільнюса.

"Літак раптово подав сигнал лиха і поміняв курс", - йдеться в повідомленні.

Після того як літак перевірили, на його борту вибуховий пристрій не виявили. Однак всіх пасажирів відправили на повторний огляд. Серед них був засновник Nexta, журналіст Роман Протасевич.

Видання зазначає, що перед вильотом журналіст повідомив, що помітив за собою стеження.

"У Білорусі йому загрожує смертна кара. Лукашисти захопили літак, щоб заарештувати Протасевича", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в березні телеграм-канал nexta дистанціювався від координації протестів проти Олександра Лукашенка в Білорусі.

На його засновника Степана Путило завели кримінальну справу, а білоруське слідство просило Польщу видати його. Йому загрожує до 15 років в'язниці за нібито організацію масових заворушень.

У серпні 2020 канал nexta зіграв важливу роль у координації масових мирних акцій. В результаті аудиторія каналу зросла до декількох мільйонів. Білоруська влада вважає його екстремістським.

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