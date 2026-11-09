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НАТО направит представителя на переговоры в Абу-Даби: кто примет участие

14:18 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Кучерявец aimg Милан Лелич
НАТО направит представителя на переговоры в Абу-Даби: кто примет участие Фото: директор Офиса Генерального секретаря НАТО Джефри ван Леувен (Getty Images)
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От НАТО в переговорах в Абу-Даби 10-11 ноября примет участие директор Офиса Генерального секретаря Альянса Джефри ван Леувен.

Об этом РБК-Украина сообщил чиновник НАТО на условиях анонимности.

Отметим, как анонсировал спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, 10 и 11 ноября в Абу-Даби запланирована первая с февраля трехсторонняя встреча Украины, США и России в рамках переговорного процесса по завершению войны.

По его словам, стороны планируют обсудить будущие договоренности в области безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги по достижению мира.

Команда президента Владимира Зеленского уже определила полный состав украинской делегации. Как сообщил информированный собеседник РБК-Украина, в нее войдут:

  • Рустем Умеров - (глава СВР) возглавит делегацию;
  • Кирилл Буданов - руководитель Офиса президента;
  • Давид Арахамия - глава фракции "Слуга народа";
  • Сергей Кислица - первый заместитель руководителя ОП;
  • Вадим Скибицкий - заместитель начальника ГУР МО.

Также в переговорах примет участие аналитик из команды Службы внешней разведки.

В российскую делегацию, по имеющейся информации, войдут помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский (возглавит делегацию), начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, помощник Путина Юрий Ушаков, а также заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков.

Кроме того, в Абу-Даби планируют прибыть представители Европы. Европейский Союз направит на встречу представителей Еврокомиссии и Совета ЕС.

В частности, Еврокомиссию будет представлять руководитель аппарата фон дер Ляен Бьорн Зайберт, а Совет ЕС - главная советница по вопросам внешней политики президента Евросовета Антониу Кошты Анна-Мария Бура.

Также ожидается, что в переговорах примут участие советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании.

В то же время неизвестно, будут ли европейские представители непосредственно присутствовать в комнате переговоров.

Российская сторона настаивает, что встреча в ОАЭ состоится в трехстороннем формате с участием Украины, России и США в качестве посредника.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что для общения с американцами и европейцами существуют отдельные каналы, однако ближайшие переговоры в ОАЭ запланированы именно в трехстороннем формате.

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