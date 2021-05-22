В СБУ почали вивчати плівки з розмовами Медведчука

Експерти Служби безпеки України перевіряють автентичність записів розмов Віктора Медведчука в період з 2014 по 2018 роки. Раніше десятки таких записів оприлюднили журналісти-розслідувачі з Bihus.Info.

Він зазначив, що на брифінгу глави СБУ і генерального прокурора була оприлюднена лише та інформація, яку зараз можна розголошувати.

"На брифінгу, який проводив голова Служби безпеки України і генеральний прокурор, була озвучена лише частина фактів, які ми зараз можемо розголошувати. З огляду на те, що слідчі дії ще тривають, з іншими фактами ми поки в публічну площину виходити не можемо", - повідомив Дехтяренко.

Відзначимо, 17 травня журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, в якому представили десятки записів з голосом нібито Віктора Медведчука. За інформацією журналістів, записи були зроблені під час переговорів Медведчука як з представниками так "ДНР" і "ЛНР", так і з політичної оточенням президента Росії Володимира Путіна в період з 2014 по 2018 роки.