В Італії зросла кількість загиблих в результаті обвалу на канатній дорозі
В Італії в результаті аварії на канатній дорозі загинули 13 людей. Ще двоє дітей отримали серйозні поранення.
Про це повідомляє агентство ANSA.
"Остаточний баланс трагічної аварії - 13 жертв і два тяжкопоранених вертольоти доставлені в Турин", - йдеться в повідомленні.
Всі вони загинули при падінні кабіни.
На місці досі працюють альпійські рятувальні групи. Роботу їм ускладнює те, що кабіна впала у важкодоступній лісистій місцевості.
Що стало причиною трагедії-поки невідомо. Підйомник почав роботу в ці вихідні після восьми місячної перерви через пандемію.
Нагадаємо, сьогодні в Стреза-Моттароні обірвався трос на канатній дорозі через що кабіна з людьми впала на землю. Тоді повідомлялося про дев'ять загиблих.
Крім того, 4 травня у столиці Мексики обрушився метроміст з поїздом. В результаті події загинули 13 людей і близько 80 отримали поранення і травми.
Раніше повідомлялося, що в Італії впав автомобільний міст через зливу.