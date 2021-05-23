Затримання засновника Nexta в Мінську: реакція світових лідерів

У неділю, 23 травня, в аеропорту Мінська затримали засновника білоруського Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича . Літак здійснив екстрену посадку в Білорусі після повідомлення про мінування, яке не підтвердилося, проте з літаком і всіма, хто знаходився на борту, проводяться слідчі дії.

За даними Telegram-каналу" Пул першого", ситуація з літаком Ryanair була на контролі у Олександра Лукашенка. За дорученням головнокомандувача для супроводу пасажирського літака в небо був піднятий винищувач. Однак пізніше це повідомлення було видалено з сайту.

Дональд Туск зажадав жорсткої реакції на ситуацію з Протасевичем і Ryanair

Президент Європейської народної партії, екс-голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко став загрозою для міжнародної безпеки.

"Лукашенко став загрозою не тільки для своїх громадян, а й для міжнародної безпеки. Його акт державного тероризму вимагає негайної і жорсткої реакції всіх європейських урядів та інститутів", - написав він у Twitter.

Рада ЄС стурбована повідомленнями про екстрену посадку літака і затриманням пасажирів

Глава Євроради Шарль Мішель закликав звільнити всіх пасажирів літака

"Дуже стурбовані повідомленнями про вимушену посадку рейсу Ryanair в Мінську. Ми закликаємо владу Білорусі негайно звільнити рейс і всіх його пасажирів. Розслідування інциденту ІКАО матиме важливе значення", - написав Мішель у Twitter.

Глава Єврокомісії заявила, що порушення міжнародних правил повітряного транспорту повинно мати наслідки

"Абсолютно неприйнятно змушувати Ryanair рейс з Афін до Вільнюса приземлитися в Мінську. Всі пасажири повинні мати можливість негайно продовжити свій шлях до Вільнюса, а їх безпека повинна бути забезпечена. Будь-яке порушення міжнародних правил повітряного транспорту повинно мати наслідки", - написала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен у Twitter.

Польща засудила затримання засновника Nexta

"Я найрішучішим чином засуджую затримання Романа Протасевича білоруською владою після захоплення пасажирського літака авіакомпанії Ryanair. Це негожий акт державного тероризму", - написав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Twitter.

При цьому він додав, що попросив главу Євроради розширити завтрашній Порядок денний Ради ЄС.

"Я попросив Шарля Мішеля розширити завтрашній Порядок денний Ради ЄС обговорити негайні санкції проти режиму Лукашенка. Викрадення цивільного літака-це безпрецедентний акт державного тероризму. Він не може залишитися безкарним", - додав Моравецький.

Греція вимагає посилити тиск на Білорусь

"Вимушена посадка комерційного літака для затримання журналіста - безпрецедентний, шокуючий акт. Ми вимагаємо негайного звільнення всіх пасажирів. Завтрашнє засідання Ради ЄС має вирішити питання про необхідність посилення тиску на Білорусь. Достатньо", - написав прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у Twitter.

Франція заявила про необхідність рішучої відповіді Європи

"Захоплення білоруською владою рейсу авіакомпанії Ryanair неприйнятне. Необхідна рішуча і єдина відповідь європейців. Всім пасажирам цього рейсу, включаючи можливих білоруських опонентів, має бути дозволено негайно покинути Білорусь", - написав міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у Twitter.

Німеччина зажадала негайного пояснення ситуації із затриманням Протасевича

"Нам необхідно негайне пояснення уряду Білорусі з приводу перенаправлення рейсу авіакомпанії Ryan Air в межах ЄС до Мінська і передбачуваного затримання журналіста", - написав статс-секретар МЗС Німеччини Мігель Бергер у Twitter.