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Переможцем Євробачення 2021 став представник Італії. Українці в топ-5

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Роттерда, Неділя 23 травня 2021 01:50
Переможцем Євробачення 2021 став представник Італії. Українці в топ-5 Фото: Італія перемогла в конкурсі Євробачення 2021 (twitter.com/elencoory)
Автор: Артур Родивилов

Переможцем Євробачення 2021 став представник Італії Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Український гурт Go_A посів 5 місце.

Трансляцію показували два українські телеканали: UA: ПЕРШИЙ і СТБ.

Група Måneskin набрала 524 бали (206 від журі і 318 від глядачів) за свій виступ, отримавши найбільшу симпатію європейців.

Українська група Go_A, яка яскраво виступила з піснею Shum у фіналі і зірвала шквал оплесків в залі, в підсумку зайняла 5 місце.

Українці отримали 364 бали 97 балів від Національного Журі та 267 балів від глядачів.

Місця в першій п'ятірці розподілилися наступним чином. Maneskin (Італія) - перше місце, Барбара Прави (Франція) - друге, Gjon's Tears (Швейцарія) - третє, Daði og Gagnamagnið (Ісландія) - четверте, Go_A (Україна) - п'яте. За ними йдуть Blind Channel (Фінляндія), Дестіні (Мальта), The Roop (Литва), Маніжа (Росія), Стефанія (Греція).

Фінал Євробачення-2021 відбувся в Роттердамі 22 травня. У фіналі за першість змагалися 26 учасників. 20 фіналістів визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, які відбулися 18 та 20 травня. Україна - гурт Go_A-виступав у першому півфіналі, викликавши фурор на арені Ahoy в Роттердамі.

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