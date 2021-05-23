Переможцем Євробачення 2021 став представник Італії. Українці в топ-5

Група Måneskin набрала 524 бали (206 від журі і 318 від глядачів) за свій виступ, отримавши найбільшу симпатію європейців.

Українська група Go_A, яка яскраво виступила з піснею Shum у фіналі і зірвала шквал оплесків в залі, в підсумку зайняла 5 місце.

Українці отримали 364 бали 97 балів від Національного Журі та 267 балів від глядачів.