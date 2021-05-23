Україна зіграла внічию з Бахрейном в рамках підготовки до Чемпіонату Європи

Збірна України в рамках підготовки до Чемпіонату Європи зіграла внічию в товариському матчі з Бахрейном - 1:1. Підопічні Андрія Шевченка цього року поки без перемог.

У цьому матчі Шевченко не міг розраховувати на "легіонерів" української збірної. Серед них Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Руслан Малиновський ("Аталанта"), Роман Яремчук ("Брюгге"), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем"), Богдан Михайличенко ("Андрелехт"), Едуард Соболь ("Брюгге") та Андрій Лунін ("Реал Мадрид"). Також через травми вибули Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський та Володимир Шепелєв, Віктор Коваленко та Євген Коноплянка продовжують відновлюватися, а Віктор Корнієнко прихворів.

Головним завданням перед жовто-синіми в матчі з Бахрейном була підготовка до Чемпіонату Європи і награвання складу. Та й грали українці під навантаженням - ще вранці, напередодні матчу, проводили невелике тренування. У підсумку, в першій половині, хоч м'яч і контролювала Україна, але особливо реальних можливостей для гола не було. Мабуть, найнебезпечнішим моментом українців був удар зі штрафного метрів з 25-ти від Марлоса аж на 39-й хвилині. Але м'яч пройшов трохи повз стійку.

А ось у другій половині гра трохи пожвавилася. Причому вся небезпека, в основному, виходила від все того ж Марлоса. Вже на старті він мав куди більш реальний шанс розмочити рахунок. На 48-й хвилині після подачі з лівого флангу український бразилець випередив захисника Бахрейну, але метрів з шести пробив вище воріт. Через ще пару хвилин пробив вже в створ, змістившись з флангу в центрі, але м'яч потрапив до рук воротаря.

Після Марлос ще кілька разів намагався вивести на забійну позицію партнерів і один раз у нього це вийшло. На 68-й хвилині він видав ідеальний пас у розріз на Добвика, який, обігравши вже воротаря, не зміг потрапити у порожні ворота, хоч і був під кутом - штанга.

І коли здавалося, що гол у ворота Бахрейну назріває, пенальті у власні ворота привіз Трубін. Гравці Бахрейну закинули зі своєї половини поля м'яч у штрафний майданчик українців, де воротар жовто-синіх, намагаючись зіграти в м'яч, зрубав Аль-Хумайдана, який навряд чи якось міг загрожувати воротам з тієї позиції. У підсумку пенальті, який "паненкой" реалізував Дхія - 0:1.

Українцям вдалося врятуватися вже в доданий час. На 91-й хвилині Довбик потужно прострілив уздовж воротарського майданчика, а Циганков замкнув передачу, відправивши м'яч у порожні ворота - 1:1.

Склад України

Трубін - Тимчик (Караваєв, 78), Кривцов (Попов, 63), Матвієнко, Миколенко - Степаненко (Судаков, 46), Макаренко (Сидорчук, 64), Шапаренко - Зубков (Циганков, 46), Марлос - Бесєдін (Довбик, 46)