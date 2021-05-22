ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Український плавець завоював ще одне "золото" чемпіонату Європи

Новость на русском →
Будапешт, Субота 22 травня 2021 19:54
Український плавець завоював ще одне "золото" чемпіонату Європи Фото: Михайло Романчук виграв друге золото ЧЄ в Будапешті (facebook.com/misharomanchuk7)
Автор: Ігор Литвиненко

Український плавець Михайло Романчук виграв вже другу золоту медаль на Чемпіонаті Європі в Будапешті. Цього разу українців став найкращим на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Романчук показав результат 7: 42,61. Друге і третє місця зайняли італійські плавці Грегоріо Пальтріньєрі (7:43,62) і Габріеле Детті (7: 46,10). Ще один українець Сергій Фролов показав восьмий результат (7: 56,12).

Зазначимо, для Романчука це вже четверте "золото" на чемпіонатах Європи в кар'єрі. Днями в Будапешті він став кращим на дистанції в 1500 метрів.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні історичне для України "золото" на ЧЄ з карате завоював Станіслав Горуна. Це був перший тріумф для українських каратистів на чемпіонатах Європи в історії.

Крім цього повідомлялося, що українська жіноча збірна з боротьби отримала вісім нагород на чемпіонаті Європи U23. Українки посіли перше загальнокомандне місце на змаганнях.

Крім цього, український боксер-суперважкоатлет Олександр Усик у серпні може зустрітися з британцем Ентоні Джошуа. Бій можуть провести в Лондоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт спорт чемпионат Европы плавание
NEWS
МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму
МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму
DAILY
Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя