Посадка літака Ryanair в Білорусі: про бомбу повідомили Мінські диспетчери

Літак компанії Ryanair, на борту якого перебував засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич , здійснив екстрену посадку в аеропорту Мінська. Про вибуховий пристрій, який нібито знаходився на борту літака, екіпажу повідомили білоруські диспетчери.

Після інформації про бомбу, Мінські диспетчери дали вказівку перенаправити літак в аеропорт білоруської столиці.

"Літак благополучно приземлився, пасажирів висадили, а місцеві служби перевірили літак. Нічого не було виявлено, і приблизно через дві години влада дозволила літаку вилетіти (до Вільнюса, - ред.) разом з пасажирами і екіпажем", - заявили в авіакомпанії.

У Ryanair додали,що літак простояв в аеропорту Мінська близько п'яти годин.