Забег ради добра: что нужно знать о Spartan Trifecta Weekend 2025 (фото)

Суббота 13 сентября 2025 19:07
Автор: Иванна Пашкевич

13-14 сентября на территории ВДНХ проходит международное спортивное событие Spartan Trifecta Weekend. В этом году забег имеет снова не только спортивное, но и благотворительное значение - участники помогают собрать средства на боевые катера для подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

РБК-Украина побывало на открытии мероприятия и делится подробностями.

Spartan - спорт ради победы

Организатор Spartan Race Ukraine Алексей Вовк подчеркнул, что этот забег - это больше, чем спорт.

"Сегодня, знаете, я всегда говорю, что спартанец - это приключение, которое меняет твою жизнь. Так произошло когда-то со мной, и я знаю очень много примеров, у кого так же. Когда он пробежал свой первый Spartan, потом его жизнь стала немножко другой, намного интереснее. Поэтому это приключение в первую очередь. И самое главное в препятствиях - это мысль, что ты что-то не сможешь. Сегодня очень многие себе бросили вызов, и я уверен, что у вас у всех все получится", - подчеркнул он.

К участникам обратился и представитель ГУР Евгений Ерин.

"Сегодня как раз прекрасная погода, чтобы преодолевать эту дистанцию. Спорт - это очень важно. Спорт - это характер, спорт - это сила воли. И спорт - это сила духа и сила тела. И эти качества нужны каждому нашему военнослужащему. Каждый воин, который стоит на защите нашей родины, делает все важное для того, чтобы происходили такие мероприятия. И поэтому ваша поддержка этих воинов тоже очень важна", - подчеркнул он.

Фондовая поддержка для разведчиков

Руководитель благотворительного фонда, который системно помогает ГУР, Диана Подолянчук, напомнила, что Spartan Race имеет еще и мощную волонтерскую составляющую.

"Здесь не просто о спорте, но и о благотворительной составляющей, о поддержке наших бойцов. Сегодня мы собираем средства на плавсредства, потому что это очень важно: эвакуация раненых, гражданского населения, боевые рейды. Это то, что помогает нашим бойцам быть более эффективными", - сказала она.

Подолянчук также презентовала уникальный лот для сборов.

"Это у нас удивительное украшение в виде острова Змеиного, и не просто остров, а с камушком, который привезли наши бойцы с выполнения специальных боевых задач. Его сегодня можно будет выиграть во время розыгрыша", - добавила она.

Музыка, минута молчания и старт забега

Перед началом участники почтили память павших героев минутой молчания, после чего украинский певец Арсен Мирзоян исполнил гимн Украины.

"Ну, конечно, война вносит свои коррективы в графики и тренировки. Не все сегодня готовы соревноваться, так же как и я. Но я сто процентов готов участвовать. Очень рад видеть вас всех, ведь действительно собрались хорошие, светлые люди", - обратился он к присутствующим.

Что ждет участников

Участники имеют возможность выбрать дистанцию в соответствии со своими силами и амбициями:

  • Sprint - 5 км + 20 препятствий
  • Super - 10 км + 25 препятствий
  • Beast - 21 км + 30 препятствий
  • Kids Race - детские забеги (4-14 лет)
  • Para Race - забег для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ампутациями

Ожидается более 2000 участников из Украины и из-за рубежа.

К слову, в прошлом году Spartan-сообщество в Украине собрало более 5,7 млн грн на FPV-дроны и морской дрон MAGURA V5.

А уже в мае этого года удалось собрать еще 2,3 млн грн, которые были направлены на поддержку спецподразделений ГУР. Теперь цель - приобрести боевые катера для украинских разведчиков.

