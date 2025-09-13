Где смотреть матчи сборной Украины на ЧМ-2025 по волейболу: полное расписание
12 сентября в Маниле стартовал чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2025 года. Это главный турнир сезона под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB), в котором за титул сильнейшей сборной планеты будут соревноваться 32 команды.
Украина на чемпионате мира-2025
Для мужской сборной Украины это первенство станет третьим в истории и вторым подряд.
На предыдущем турнире в 2022 году "сине-желтые" впервые за 24 года пробились в четвертьфинал, где уступили сборной Словении.
В 2025-м украинская команда будет соревноваться в группе F, где ее соперниками стали Италия, Бельгия и Алжир.
Первый матч подопечные Угиса Крастиньша проведут против бельгийцев в воскресенье, 14 сентября.
Расписание матчей группового этапа (группа F)
- 14 сентября, 09:00 - Украина - Бельгия
- 14 сентября, 16:30 - Италия - Алжир
- 16 сентября, 09:00 - Украина - Алжир
- 16 сентября, 16:30 - Италия - Бельгия
- 18 сентября, 09:00 - Бельгия - Алжир
- 18 сентября, 16:30 - Италия - Украина
По две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.
Сенсация на старте: Турция обыграла Японию
Уже в первом туре произошла громкая неожиданность. Турция, которая занимает 16-ю позицию в мировом рейтинге, разгромила четвертую сборную мира Японию в трех сетах - 25:19, 25:23, 25:19.
Благодаря победе турки поднялись на 15-е место в обновленном рейтинге, сократив отставание от Украины до 9,14 балла. Япония же опустилась с четвертой строчки на седьмую.
Где смотреть чемпионат мира по волейболу
Все матчи будут транслироваться в Украине на платформах Общественного и "Киевстар ТВ". Эксклюзивно на "Киевстар ТВ" покажут 12 поединков, еще 19 матчей будут доступны на специальном pop-up канале.
