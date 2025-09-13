ua en ru
Сб, 13 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Где смотреть матчи сборной Украины на ЧМ-2025 по волейболу: полное расписание

Суббота 13 сентября 2025 15:37
UA EN RU
Где смотреть матчи сборной Украины на ЧМ-2025 по волейболу: полное расписание Сборная Украины по волейболу (фото: facebook.com/volleyballua)
Автор: Екатерина Урсатий

12 сентября в Маниле стартовал чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2025 года. Это главный турнир сезона под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB), в котором за титул сильнейшей сборной планеты будут соревноваться 32 команды.

Расписание матчей сообщает РБК-Украина.

Украина на чемпионате мира-2025

Для мужской сборной Украины это первенство станет третьим в истории и вторым подряд.

На предыдущем турнире в 2022 году "сине-желтые" впервые за 24 года пробились в четвертьфинал, где уступили сборной Словении.

В 2025-м украинская команда будет соревноваться в группе F, где ее соперниками стали Италия, Бельгия и Алжир.

Первый матч подопечные Угиса Крастиньша проведут против бельгийцев в воскресенье, 14 сентября.

Расписание матчей группового этапа (группа F)

  • 14 сентября, 09:00 - Украина - Бельгия
  • 14 сентября, 16:30 - Италия - Алжир
  • 16 сентября, 09:00 - Украина - Алжир
  • 16 сентября, 16:30 - Италия - Бельгия
  • 18 сентября, 09:00 - Бельгия - Алжир
  • 18 сентября, 16:30 - Италия - Украина

По две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.

Сенсация на старте: Турция обыграла Японию

Уже в первом туре произошла громкая неожиданность. Турция, которая занимает 16-ю позицию в мировом рейтинге, разгромила четвертую сборную мира Японию в трех сетах - 25:19, 25:23, 25:19.

Благодаря победе турки поднялись на 15-е место в обновленном рейтинге, сократив отставание от Украины до 9,14 балла. Япония же опустилась с четвертой строчки на седьмую.

Где смотреть чемпионат мира по волейболу

Все матчи будут транслироваться в Украине на платформах Общественного и "Киевстар ТВ". Эксклюзивно на "Киевстар ТВ" покажут 12 поединков, еще 19 матчей будут доступны на специальном pop-up канале.

Ранее мы писали, на каком месте Украина в рейтинге FIVB перед ЧМ-2025.

Также читайте, как молодежная сборная Украины по волейболу на ЧМ-2025 (U-21) повторила лучший результат в истории.

Кроме того, вам будет интересно узнать, как украинки впервые в истории завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волейбол Сборная Украины Чемпионат мира
Новости
Новейшие российские ракеты могут быстро долететь до Лондона и Мадрида, - Рютте
Новейшие российские ракеты могут быстро долететь до Лондона и Мадрида, - Рютте
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России