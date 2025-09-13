Забіг заради добра: що треба знати про Spartan Trifecta Weekend 2025 (фото)

13-14 вересня на території ВДНГ відбувається міжнародна спортивна подія Spartan Trifecta Weekend. Цього року забіг має знову не лише спортивне, а й благодійне значення - учасники допомагають зібрати кошти на бойові катери для підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Spartan - спорт заради перемоги

Організатор Spartan Race Ukraine Олексій Вовк підкреслив, що цей забіг - це більше, ніж спорт.

"Сьогодні, знаєте, я завжди кажу, що спартанець - це пригода, яка змінює твоє життя. Так сталося колись зі мною, і я знаю дуже багато прикладів, у кого так само. Коли він пробіг свій перший Spartan, потім його життя стало трошки іншим, набагато цікавішим. Тому це пригода в першу чергу. І найголовніше у перешкодах - це думка, що ти щось не зможеш. Сьогодні дуже багато себе кинули виклик, і я впевнений, що у вас у всіх все вийде", - наголосив він.

Що треба знати про Spartan Trifecta Weekend 2025 (Віталий Носач, РБК-Україна)

До учасників звернувся й представник ГУР Євгеній Єрін.

"Сьогодні якраз прекрасна погода, щоб долати цю дистанцію. Спорт - це дуже важливо. Спорт - це характер, спорт - це сила волі. І спорт - це сила духу і сила тіла. І ці якості потрібні кожному нашому військовослужбовцю. Кожен воїн, який стоїть на захисті нашої батьківщини, робить все важливе для того, щоб відбувалися такі заходи. І тому ваша підтримка цих воїнів теж дуже важлива", - підкреслив він.

Фондова підтримка для розвідників

Керівниця благодійного фонду, що системно допомагає ГУР, Діана Подолянчук, нагадала, що Spartan Race має ще й потужну волонтерську складову.

"Тут не просто про спорт, а й про благодійну складову, про підтримку наших бійців. Сьогодні ми збираємо кошти на плавзасоби, тому що це дуже важливо: евакуація поранених, цивільного населення, бойові рейди. Це те, що допомагає нашим бійцям бути більш ефективними", - сказала вона.

Що треба знати про Spartan Trifecta Weekend 2025 (Віталий Носач, РБК-Україна)

Подолянчук також презентувала унікальний лот для зборів.

"Це в нас дивовижна прикраса у вигляді острова Зміїного, і не просто острів, а з камінчиком, який привезли наші бійці з виконання спеціальних бойових завдань. Його сьогодні можна буде виграти під час розіграшу", - додала вона.

Музика, хвилина мовчання і старт забігу

Перед початком учасники вшанували памʼять полеглих героїв хвилиною мовчання, після чого український співак Арсен Мірзоян виконав гімн України.

"Ну, звісно, війна вносить свої корективи в графіки і тренування. Не всі сьогодні готові змагатися, так само як і я. Але я сто відсотків готовий брати участь. Дуже радий бачити вас усіх, адже дійсно зібрались гарні, світлі люди", - звернувся він до присутніх.

Що треба знати про Spartan Trifecta Weekend 2025 (Віталий Носач, РБК-Україна)

Що чекає учасників

Учасники мають змогу обрати дистанцію відповідно до своїх сил та амбіцій:

Sprint - 5 км + 20 перешкод

Super - 10 км + 25 перешкод

Beast - 21 км + 30 перешкод

Kids Race - дитячі забіги (4-14 років)

Para Race - забіг для спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату та ампутаціями

Що треба знати про Spartan Trifecta Weekend 2025 (Віталий Носач, РБК-Україна)

Очікується понад 2000 учасників з України та з-за кордону.

До слова, торік Spartan-спільнота в Україні зібрала понад 5,7 млн грн на FPV-дрони та морський дрон MAGURA V5.

А вже у травні цього року вдалося зібрати ще 2,3 млн грн, які були спрямовані на підтримку спецпідрозділів ГУР. Тепер мета - придбати бойові катери для українських розвідників.