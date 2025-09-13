ua en ru
Сб, 13 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина начала тренировки перед финалом Кубка Билли Джин Кинг: что известно

Суббота 13 сентября 2025 18:47
UA EN RU
Украина начала тренировки перед финалом Кубка Билли Джин Кинг: что известно Элина Свитолна (фото: facebook.com/SvitolinaFoundation)
Автор: Екатерина Урсатий

Женская сборная Украины по теннису начала первую тренировку в Шэньчжэне перед финалом Кубка Билли Джин Кинг и впервые вышла в финальную часть турнира после ребрендинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт фонда "Svitolina Foundation" в соцсети Facebook.

Украинки начали подготовку в Шэньчжэне

13 сентября в Шэньчжэне состоялась первая тренировка сборной Украины под руководством капитана команды Ильи Марченко. На корт вышли Элина Свитолина и Людмила Киченок.

Подготовка проходит в напряженном режиме, ведь уже на следующий день украинкам предстоит встретиться с командой Испании в четвертьфинале.

Сборная Украины готовится к финалу Кубка Билли Джин Кинг (фото: facebook.com/SvitolinaFoundation)

Состав сборной и формат турнира

В состав сборной Украины вошли ведущие теннисистки:

  • Элина Свитолина (№13 WTA),
  • Марта Костюк (№25 WTA)
  • Юлия Стародубцева (№75 WTA)
  • Людмила Киченок (№32 WTA)
  • Надежда Киченок (№55 WTA)

Формат четвертьфинальной встречи предусматривает два одиночных матча и один парный поединок, до двух выигранных сетов с тай-брейками.

Украина гарантировала себе выход в финал

Украинки обеспечили себе место в финальной части Кубка во время второго матча Элины Свитолиной против Жиль Тайхманн.

После второго игрового дня Украина возглавляла таблицу группы, обыграв Польшу в трех матчах и не проиграв ни одного сета. В заключительный день группового турнира Украина встретилась со Швейцарией.

В первом матче противостояния со Швейцарией Марта Костюк уступила Селин Наеф в двух сетах. Однако уже в следующем поединке Элина Свитолина одержала уверенную победу над Жиль Тайхманн - 6:4, 6:2.

Благодаря этому результату Украина гарантированно осталась выше Польши и Швейцарии в группе.

Исторический успех для украинского женского тенниса

Это первый в истории выход Украины в финал Кубка Билли Джин Кинг после ребрендинга турнира.

Ранее украинская команда трижды пыталась преодолеть квалификационный раунд, однако каждый раз терпела поражения.

В то же время в целом на самом высоком уровне женская сборная Украины выступает в третий раз: в 2010 и 2012 годах команда проходила в Мировую группу Кубка Федерации.

Что дальше для сборной Украины

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг пройдет с 16 по 21 сентября в Шэньчжэне.

Украинская команда начнет борьбу с четвертьфинала против сборной Испании, а затем, в случае победы, продолжит борьбу за трофей в полуфинале и финале турнира.

Ранее мы сообщали, как женская сборная Украины совершила сумасшедший скачок в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг.

Также читайте, сколько зарабатывает Элина Свитолина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина Сборная Украины
Новости
Новейшие российские ракеты могут быстро долететь до Лондона и Мадрида, - Рютте
Новейшие российские ракеты могут быстро долететь до Лондона и Мадрида, - Рютте
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России