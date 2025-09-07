Забарный остался без тренера: Луис Энрике попал в больницу после травмы

Во время международной паузы, вызванной матчами сборных, серьезную травму получил главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике. Испанский специалист неудачно упал с велосипеда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт парижан в соцсети Х (Twitter).

Что случилось с Луисом Энрике

Инцидент произошел в пятницу, 5 сентября. 56-летний наставник ПСЖ во время велопрогулки упал и получил перелом ключицы. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"После падения с велосипеда в эту пятницу тренер ПСЖ Луис Энрике был доставлен в отделение неотложной помощи и перенесет операцию из-за перелома ключицы", - говорится в заявлении клуба.

Специалиста доставили в больницу, где ему должны сделать операцию. В ПСЖ выразили поддержку главному тренеру и пожелали скорейшего выздоровления. Дополнительная информация о его состоянии появится позже.

Сколько продлится восстановление

Реабилитация после перелома ключицы у взрослых может длиться до 3-4 месяцев. Срастание кости обычно занимает около шести недель. В то же время вернуться к работе с командой Луис Энрике сможет уже через одну-две недели.

Стоит отметить, что именно испанский наставник настоял на трансфере украинца Ильи Забарного в ПСЖ, высоко оценив его игровые качества.

Достижения Энрике с ПСЖ

Луис Энрике возглавил "парижан" 3 июля 2023 года. Под его руководством клуб одержал первую в истории победу в Лиге чемпионов, разгромив в финале миланский "Интер" (5:0).

Также ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА-2025, обыграв "Тоттенхэм" в серии пенальти (2:2, пен. 4:3).

Кроме того, за время работы испанца парижане дважды становились чемпионами Франции, выигрывали Кубок и Суперкубок страны.

Новый сезон Лиги 1 2025/26 ПСЖ начал с трех побед подряд и сейчас возглавляет турнирную таблицу.