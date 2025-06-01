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ПСЖ переписал историю: как Кварацхелия, Дембеле и другие праздновали победу в Лиге чемпионов

Мюнхен, Воскресенье 01 июня 2025 08:00
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ПСЖ переписал историю: как Кварацхелия, Дембеле и другие праздновали победу в Лиге чемпионов Фото: Исторический и яркий триумф парижан (x.com/PSG_English)
Автор: Андрей Костенко

ПСЖ не просто выиграл Лигу чемпионов впервые в своей истории. Команда Луиса Энрике сокрушила миланский "Интер" с рекордным избиением. Еще ни разу ни в одном еврокубке победитель не имел такого преимущества над соперником.

О том, как триумфаторы праздновали исторический успех - рассказывает РБК-Украина.

Рекордный успех ПСЖ

Но сначала об историческом разгроме. До финала ЛЧ-2024/25 самыми крупными в решающих матчах были победы с разницей в четыре мяча. Такое за 70 лет существования турнира случалось лишь трижды - еще в те времена, когда соревнование носило название Кубок чемпионов.

Крупнейшие разгромы в финалах Лиги (Кубка чемпионов)

  • 2025 год, ПСЖ - "Интер" - 5:0
  • 1960 год, "Реал" - "Айнтрахт" - 7:3
  • 1974 год, "Бавария" - "Атлетико" - 4:0
  • 1989 год, "Милан" - "Стяуа" - 4:0

Празднование на "Альянц Арене"

На церемонии награждения трофей Лиги чемпионов над головой поднял капитан ПСЖ - бразилец Маркиньос. Он выступает парижан с 2013 года, является рекордменом клубе по сыгранным матчам, выиграл кучу трофеев во Франции и вот наконец - международный триумф.

ПСЖ переписал историю: как Кварацхелия, Дембеле и другие праздновали победу в Лиге чемпионов

Для испанского тренера Луиса Энрике - это второй трофей ЛЧ. Впервые он выиграл его десять лет назад, во главе "Барселоны".

ПСЖ переписал историю: как Кварацхелия, Дембеле и другие праздновали победу в Лиге чемпионов

Для других футболистов ПСЖ - это пока наивысшее достижение в их карьерах.

ПСЖ переписал историю: как Кварацхелия, Дембеле и другие праздновали победу в Лиге чемпионов

ПСЖ переписал историю: как Кварацхелия, Дембеле и другие праздновали победу в Лиге чемпионов

ПСЖ переписал историю: как Кварацхелия, Дембеле и другие праздновали победу в Лиге чемпионовИспользованы видео и фото из соцсетей ПСЖ - Instagram, Х и Facebook.

Ранее стали известны все потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.

Также опубликовали список команд, которые уже пробились в основной раунд ЛЧ-2025/26.

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