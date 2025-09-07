ua en ru
Забарний залишився без тренера: Луїс Енріке потрапив до лікарні після травми

Неділя 07 вересня 2025 00:05
UA EN RU
Забарний залишився без тренера: Луїс Енріке потрапив до лікарні після травми Тренер "Парі Сен-Жермен" Луїс Енріке (фото: facebook.com/PSG)
Автор: Катерина Урсатій

Під час міжнародної паузи, викликаної матчами збірних, серйозну травму отримав головний тренер "Парі Сен-Жермен" Луїс Енріке. Іспанський фахівець невдало впав з велосипеда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт парижан у соцмережі Х (Twitter).

Що сталося з Луїсом Енріке

Інцидент стався у п’ятницю, 5 вересня. 56-річний наставник ПСЖ під час велопрогулянки впав та отримав перелом ключиці. Про це повідомила пресслужба клубу.

"Після падіння з велосипеда у цю п’ятницю тренер ПСЖ Луїс Енріке був доставлений до відділення невідкладної допомоги та перенесе операцію через перелом ключиці", - йдеться у заяві клубу.

Фахівця доставили в лікарню, де йому мають зробити операцію. У ПСЖ висловили підтримку головному тренеру та побажали якнайшвидшого одужання. Додаткова інформація про його стан з’явиться згодом.

Скільки триватиме відновлення

Реабілітація після перелому ключиці у дорослих може тривати до 3-4 місяців. Зрощення кістки зазвичай займає близько шести тижнів. Водночас повернутися до роботи з командою Луїс Енріке зможе вже через один-два тижні.

Варто зазначити, що саме іспанський наставник наполіг на трансфері українця Іллі Забарного до ПСЖ, високо оцінивши його ігрові якості.

Досягнення Енріке з ПСЖ

Луїс Енріке очолив "парижан" 3 липня 2023 року. Під його керівництвом клуб здобув першу в історії перемогу в Лізі чемпіонів, розгромивши у фіналі міланський "Інтер" (5:0).

Також ПСЖ виграв Суперкубок УЄФА-2025, обігравши "Тоттенгем" у серії пенальті (2:2, пен. 4:3).

Крім того, за час роботи іспанця парижани двічі ставали чемпіонами Франції, вигравали Кубок та Суперкубок країни.

Новий сезон Ліги 1 2025/26 ПСЖ розпочав із трьох перемог поспіль і наразі очолює турнірну таблицю.

Раніше ми вже повідомляли про деталі нещодавнього трансферу Іллі Забарного в "Парі Сен-Жермен".

Також читайте, як Забарний підкорив фанатів ПСЖ у дебютному матчі.

