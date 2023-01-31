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Защитник сборной Украины завершил переход в чемпионат Англии

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Борнмут, Вторник 31 января 2023 22:24
Защитник сборной Украины завершил переход в чемпионат Англии Фото: Илья Забарный в форме сборной Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Английский "Борнмут" оформил трансфер центрбека Ильи Забарного из киевского "Динамо". Соглашение было закрыто в последний день зимнего окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

20-летний украинец пополнил ряды "вишен". Он стал пятым украинцем в чемпионате Англии после Зинченко ("Арсенал"), Миколенко ("Эвертон"), Ярмолюка ("Брентфорд") и Мудрика ("Челси").

Забарный заключил с "Борнмутом" контракт на 5,5 лет. Примерная стоимость трансфера – 25 млн фунтов. Киевское "Динамо" получит процент от последующей продажи своего воспитанника плюс бонусные выплаты. Скорее всего представитель АПЛ выплатит отступные тремя траншами.

На профессиональном уровне Забарный начал играть в сезоне 2020/21. Защитник с того времени провел 84 поединка во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Осенью 2020 года центрбек дебютировал в сборной Украины. В рядах национальной команды сыграл 24 матча.

"Борнмут" идет на 18-й строчке в Премьер-лиге. "Вишни" набрали 17 очков в 20-ти матчах сезона. Столько же пунктов у "Вулверхэмптона", который находится на спасительной 17-й позиции. Ближайший матч чемпионата Англии "Борнмут" проведет против "Брайтона" на выезде 4 февраля.

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