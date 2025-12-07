ua en ru
Сибига рассказал главе МИД Болгарии об ударах РФ по энергетическим объектам

Украина, Воскресенье 07 декабря 2025 03:25
UA EN RU
Сибига рассказал главе МИД Болгарии об ударах РФ по энергетическим объектам Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марина Балабан

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал главе МИД Болгарии Георгу Георгиеву о массированных атаках РФ на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Андрея Сибиги в соцсети Х.

По словам главы МИД, он проинформировал болгарского коллегу о последствиях массированных атак России на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины .

Министры иностранных дел двух стран обменялись мнениями относительно последних событий в мирных усилиях и обсудили дальнейшие шаги для развития двустороннего сотрудничества.

"Благодарен Болгарии за поддержку нашего вступления в ЕС и ее вклад в нашу устойчивость, в частности, за транзит газа через Болгарию в Украину", - отметил Андрей Сибига.

Удары РФ по энергетике

Как сообщалось, в ночь на 6 декабря россияне в очередной раз запустили по Украине дроны и ракеты. Основной целью врага снова стала энергетическая инфраструктура.

В Минэнерго сообщали, что под ударом РФ оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

В ДТЭК рассказали, что РФ атаковала теплоэлектростанции их компании в разных регионах страны, в результате чего оборудование было серьезно повреждено.

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что для улучшения ситуации со светом после последней атаки РФ теперь понадобятся недели.

Проблемы с электроэнергией у Молдовы

К слову, атака РФ повлияла, в частности, на Молдову. Кишинев запросил у Румынии помощь с электроэнергией, поскольку возникла аварийная ситуация.

Как сообщил оператор молдавской энергосети Moldelectrica, из-за атаки на энергетическую систему Украины в регионе "был отключен важный энергетический блок". Кроме того, линии межсистемного соединения загружены почти до предела.

МИД Украины Служба безопасности Украины Болгария
