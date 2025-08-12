ua en ru
Забарный эмоционально попрощался с "Борнмутом": что сказал украинец

Вторник 12 августа 2025 10:45
Забарный эмоционально попрощался с "Борнмутом": что сказал украинец Илья Забарный (фото: Getty Imagas)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский защитник Илья Забарный, чей переход в ПСЖ стал одним из самых громких трансферов лета, официально попрощался со своим предыдущим клубом "Борнмут". В трогательном посте в социальных сетях футболист поблагодарил команду, персонал и болельщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина на личную страницу футболиста в соцсети Instagram.

Как Забарный попрощался с "Борнмутом"

В своем обращении Илья не скрывал эмоций, назвав время, проведенное в "Борнмуте", "путешествием, которое изменило его". Он особо отметил человеческие отношения, которые ценит больше всего.

"Это было путешествие, которое изменило меня, путь, полный вызовов, побед, поражений, веры и безграничной преданности. Я встретил невероятно искренних, замечательных людей. Людей, которые стали больше, чем просто команда. Мы прошли эту дорогу вместе, и это является самой большой ценностью", - написал 22-летний украинец.

Он заявил, что "глубоко благодарен всем, кто был рядом и в самые яркие, и в самые темные моменты".

"Это не просто опыт. Это история. Это воспоминание. И я рад, что имел честь пройти ее с вами. Я благодарен всем, кто был рядом: за вашу веру, за вашу поддержку, за вашу честность, за вашу дружбу, за ваш профессионализм", - добавил футболист.

Особую благодарность Забарный выразил руководству клуба за "поддержку, доверие и возможность расти", а также "создание условий, в которых команда могла работать, развиваться и достигать результатов".

Весь персонал, чье "тепло делало каждый день лучше и светлее", Илья поблагодарил за "невероятную доброту, заботу и уважение в любой ситуации".

А болельщикам защитник выразил респект за "любовь и вашу непоколебимую поддержку, как на поле, так и за его пределами".

"Ваши голоса, ваша энергия и песня, которую вы создали и пели для меня, останутся со мной навсегда", - сказал Илья.

"И хотя эта глава подошла к концу, мои пожелания семье "Борнмута" не имеют границ. Пусть будет успех во всем, за что вы беретесь. Пусть будет любовь в вашем сердце, ясность в ваших мыслях и огонь в ваших глазах", - подытожил он.

Что известно о переходе Забарного в ПСЖ

Переход Забарного в ПСЖ стал одним из главных трансферных событий лета. По информации французских изданий, сумма сделки составила около 67 млн евро, включая бонусы. Это сделало 22-летнего украинца самым дорогим защитником в истории украинского футбола, а также одним из самых дорогих центрбеков в мире.

По данным источников, Илья подписал с парижанами контракт на 5 лет, а его зарплата в первом сезоне составит 4,5 млн евро. Его бывший клуб, киевское "Динамо", также получит бонус за переход своего воспитанника.

Первая тренировка в составе ПСЖ и будущий дебют

Забарный уже присоединился к своей новой команде и отправился в итальянский город Удине, где в среду, 14 августа, ПСЖ сыграет с английским "Тоттенхэмом" в матче за Суперкубок УЕФА.

Несмотря на то, что украинец присутствует в заявке на поездку, он, по информации французских СМИ, еще не готов к официальным матчам. Однако болельщики смогут впервые увидеть его в форме парижского клуба уже сегодня, 12 августа, во время открытой тренировки команды. Это станет первым знакомством Забарного с новыми партнерами под руководством тренера Луиса Энрике.

Ранее мы сообщали, что ПСЖ приобрел звездного вратаря на замену нежелательному россиянину.

Также рассказали, как "Кристал Пэлас" сенсационно одолел "Ливерпуль" и завоевал Суперкубок Англии.

