А теперь Забарный! ПСЖ приобрел звездного вратаря на замену нежелательному россиянину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Что известно о сделке

23-летний страж ворот заключил соглашение на пять лет. По данным L'Еquipe, трансфер обошелся парижанам в 40 млн евро. Кроме того, еще до 15 млн евро прошлый клуб голкипера - "Лилль" может получить в виде бонусов.

По неофициальной информации, вратарь должен стать заменой российскому голкиперу Матвею Сафонову, который в ближайшее время покинет ПСЖ в связи с предстоящим трансфером в клуб украинского защитника Ильи Забарного.

Кто такой Люка Шевалье

Воспитанник академии "Лилля", за который в общей сложности провел 127 матчей.

В прошлом сезоне Шевалье сыграл за "Лилль" 48 матчей, пропустил 53 гола, в 13 поединках отыграл "на ноль". Недавно игрок стал номинантом на награду Льва Яшина, которую вручают лучшему голкиперу года.

Выступал за юношеские и молодежные сборные Франции. В ноябре 2024 года получил первый вызов в национальную команду на матчи Лиги наций УЕФА. Дебютировать в составе сборной еще не успел. Однако летом 2025 года вместе с ней стал бронзовым призером турнира.