"За 3 месяца оккупируют восток - ложь. Там они сломаются": Зеленский о фейках Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все заявления Москвы о скором захвате востока - это выдумки. Россияне проигрывают наступления и компенсируют это потоком дезинформации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.
Зеленский признал, что ситуация на поле боя непростая из-за численного превосходства врага, использования дронов и новых технологий. В то же время он подчеркнул, что Украина контролирует фронт и не позволяет оккупантам достичь заявленных целей, хотя их больше, чем наших военных на поле боя.
"Россияне очень стараются усиливать дезинформационную кампанию, гораздо лучше, чем на поле боя. Но я уверен, что они так много используют информации по востоку, понимая, что на востоке они сломаются. Я думаю, в ближайшие день-два мы услышим совершенно другую информацию. Пусть это комментирует наше военное командование", - заявил президент.
Зеленский отметил, что Москва делает ставку на информационное давление, ведь на фронте ее наступления терпят поражение.
По словам президента, попытки наступления на Сумском, Новопавловском и Покровском направлениях завершились для врага провалом. Все атаки за последние два месяца были остановлены и разбиты украинскими военными.
Глава государства также прокомментировал заявления о том, что Россия якобы способна захватить восток Украины за три месяца.
"То, что я слышал в Белом доме - как они продвигаются и чтоза 3 месяца они оккупируют восток нашего государства - ложь. Им не удастся это сделать за годы. Но никто не хочет годами воевать", - подчеркнул Зеленский.
Ранее российский диктатор Владимир Путин в разговоре со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом пообещал "взять Донбасс" до конца года. Зеленский ответил, что на самом деле на это уйдут годы и миллионные жертвы.
По словам президента Украины, Кремль уже думает над тем, как закончить войну. При этом Москва пытается придумать для себя "победу".
Между тем ГУР Украины сообщает, что российские войска несут огромные потери из-за профессиональных действий Сил обороны Украины и собственной некомпетентности, поэтому враг уже бросает на штурмы поваров, водителей, операторов дронов и раненых бойцов.