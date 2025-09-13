"За 3 місяці окупують схід - брехня. Там вони зламаються": Зеленський про фейки Кремля

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що усі заяви Москви про швидке захоплення сходу - це вигадки. Росіяни програють наступи й компенсують це потоком дезінформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Зеленський визнав, що ситуація на полі бою непроста через чисельну перевагу ворога, використання дронів та нових технологій. Водночас він підкреслив, що Україна контролює фронт і не дозволяє окупантам досягти заявлених цілей, хоч їх більше, ніж наших військових на полі бою.

"Росіяни дуже намагаються посилювати дезінформаційну кампанію, набагато краще, ніж на полі бою. Але я впевнений, що вони так багато використовують інформації щодо сходу, розуміючи, що на сході вони зламаються. Я думаю, найближчі день-два ми почуємо абсолютно іншу інформацію. Хай це коментує наше військове командування", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що Москва робить ставку на інформаційний тиск, адже на фронті її наступи зазнають поразки.

За словами президента, спроби наступу на Сумському, Новопавлівському та Покровському напрямках завершилися для ворога провалом. Всі атаки за останні два місяці були зупинені й розбиті українськими військовими.

Глава держави також прокоментував заяви про те, що Росія нібито здатна захопити схід України за три місяці.

"Те, що я чув у Білому домі - як вони просуваються і що за 3 місяці вони окупують схід нашої держави - брехня. Їм не вдасться це зробити за роки. Але ніхто не хоче роками воювати", - наголосив Зеленський.