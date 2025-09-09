Путин сказал американцам, что "возьмет Донбасс" до конца этого года, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин в разговоре со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом пообещал "взять Донбасс" до конца года, но на самом деле на это уйдут годы и миллионные жертвы.

"Он (Путин - ред.) говорит, что через 3-4 месяца, а именно это он говорил американцам, Белому дому и представителю президента Трампа Виткоффу, возьмет Донбасс. До конца года он сказал, что возьмет. Цена - годы и миллион людей. А если не годы, а быстрее, то просто больше людей. Не миллион людей, а два, три миллиона трупов", - заявил Зеленский.

Президент Украины в интервью ABC также напомнил, что утверждение о якобы захвате Россией 70% Донбасса за три года является манипуляцией. Он напомнил, что еще 10 лет назад Кремль захватил Крым и треть Донбасса. Зато за почти четыре года полномасштабной войны РФ смогла оккупировать лишь 30% Донецкой области, тогда как Украина контролирует около 32%.

"За годы войны, когда мы воюем полномасштабно, он взял только 30%. Это много. Но миллион людей. Он потерял миллион людей", - отметил глава государства.