Путин будет продавать выход Украины из Донбасса как "победу", - Зеленский

Четверг 21 августа 2025 10:29
Путин будет продавать выход Украины из Донбасса как "победу", - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Милан Лелич, Наталья Кава

Ситцация на фронте в Украине сейчас непростая, но не такая плохая, как это описывает российский диктатор Владимир Путин.

Об этом на встрече с журналистами 20 августа заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

"У него (Путина - ред) гораздо больше людей - факт. Оружие - факт. Но экономика его трещит - факт", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, несмотря на наращивание части производства, Россия не сможет поддерживать его на достаточном уровне.

Он подчеркнул, что деградация российской экономики неизбежна: "Думаю, что через год у него будут ощутимые проблемы, через два будут значительно больше".

Президент подчеркнул, что Кремль осознает эти риски и уже думает над тем, как закончить войну. При этом, по словам Зеленского, Москва пытается придумать для себя "победу".

"Я считаю, наш выход из Донбасса - это то, что они себе придумали как победу, то, что они хотят продавать внутри своего государства", - заявил он

Ранее мы писали, что р

оссийский диктатор Владимир Путин выдвинул ряд требований для завершения войны против Украины во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Среди требований не только территориальные уступки.

Агентство Reuters сообщало, что Россия может отказаться от части оккупированных украинских территорий, в частности в Харьковской и Сумской областях, а Украина якобы должна уступить части восточных земель, которые Москва не смогла захватить. В частности, речь и о Донецкой области.

В то же время президент Владимир Зеленский во время переговоров с Трампом не отверг идею возможного обмена территориями. Но подчеркнул, что подобные решения не могут приниматься без учета позиции украинского народа.

