Путин будет продавать выход Украины из Донбасса как "победу", - Зеленский
Ситцация на фронте в Украине сейчас непростая, но не такая плохая, как это описывает российский диктатор Владимир Путин.
Об этом на встрече с журналистами 20 августа заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.
"У него (Путина - ред) гораздо больше людей - факт. Оружие - факт. Но экономика его трещит - факт", - сказал глава государства.
По словам Зеленского, несмотря на наращивание части производства, Россия не сможет поддерживать его на достаточном уровне.
Он подчеркнул, что деградация российской экономики неизбежна: "Думаю, что через год у него будут ощутимые проблемы, через два будут значительно больше".
Президент подчеркнул, что Кремль осознает эти риски и уже думает над тем, как закончить войну. При этом, по словам Зеленского, Москва пытается придумать для себя "победу".
"Я считаю, наш выход из Донбасса - это то, что они себе придумали как победу, то, что они хотят продавать внутри своего государства", - заявил он
Ранее мы писали, что р
оссийский диктатор Владимир Путин выдвинул ряд требований для завершения войны против Украины во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Среди требований не только территориальные уступки.
Агентство Reuters сообщало, что Россия может отказаться от части оккупированных украинских территорий, в частности в Харьковской и Сумской областях, а Украина якобы должна уступить части восточных земель, которые Москва не смогла захватить. В частности, речь и о Донецкой области.
В то же время президент Владимир Зеленский во время переговоров с Трампом не отверг идею возможного обмена территориями. Но подчеркнул, что подобные решения не могут приниматься без учета позиции украинского народа.